Leganés, en pleno debate sobre la 'BBC'

Butarque volverá a presentar un lleno con la ilusión de poder volver a ver a su equipo doblegar al poderoso Real Madrid, que deberá mostrar una actitud bien diferente a la que exhibió en el naufragio de la Copa. Necesita armar su juego y moral para la Liga de Campeones y no puede permitirse dar pasos atrás en ese objetivo.

Modric se suma a Marcelo y Kroos en la lista de dudas contra el PSG

El Real Madrid no podrá contar en los próximos días con Marcelo y Modric por sendas lesiones en el bíceps femoral de la pierna derecha, según informó ayer el club blanco. Tras las pruebas realizadas ayer a los dos jugadores, el parte médico no específico el tiempo estimado de baja y ambos quedaron "pendientes de evolución". El objetivo del Real Madrid es intentar recuperar al lateral y al centrocampista para el vital choque del 6 de marzo, cuando disputará ante el Paris Saint-Germain la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Marcelo se lesionó ante el Betis, mientras que Modric no jugó ni un minuto en Sevilla. Además, Kroos sufrió un esguince de rodilla en la ida.