José Luis Cisneros Salas fue galardonado con el título de subcampeón de Andalucía del campeonato de kárting Maxter Series Andalucía 2016. El piloto quiso dar las gracias "a todos los patrocinadores que me han apoyado en esta magnífica temporada 2016. Mecánico, medios de comunicación y como no, familiares y amigos, que sin ellos este sueño no podría ser posible".