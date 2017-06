Jelena Ostapenko vive en París su cuento de hadas

La letona Jelena Ostapenko completó su cuento de hadas en París y conquistó con 20 años el primer Grand Slam de su carrera al derrotar en la final a la rumana Simona Halep por 4-6, 6-4 y 6-3.

La joven letona, que en su única participación previa en Roland Garros había perdido en primera ronda, no había ganado hasta el momento ningún título como profesional.

12ºClasificación. Es el puesto que ocupará la letona con su título tras adelantar 35 escalones

"Es un sueño hecho realidad. Desde pequeña veía el torneo en televisión y ahora lo he ganado. Es increíble. No me puedo creer que sea la campeona de Roland Garros", dijo Ostapenko, quien es entrenada por la española Anabel Medina.

Ante Halep, Ostapenko le dio vuelta a un partido que tenía prácticamente perdido. Llegó a estar 3-0 abajo en el segundo set y restó en el tercero con 3-1 en contra.

Pero remontó a base de bombas. A pesar de su cara de niña buena, Ostapenko tiene un brazo de cemento armado y un tenis potente. Ayer conectó 54 golpes ganadores, por tan sólo ocho de su rival.

"Cuando me vi 3-0 abajo traté de seguir luchando, es mi estilo, y me salió", señaló tras una hora y 59 minutos de partido. Lo cerró a su estilo, con un revés ganador. "Estaba nerviosa, pero intenté mantenerme agresiva y sabía que así iba a volver a sentir mi juego y cometer menos errores. Intenté disfrutar el partido y luchar por cada punto", explicó sus sensaciones durante el encuentro.

Fue la cuarta remontada de Ostapenko en el segundo Grand Slam de la temporada tras perder el primer set. Con el título, la letona saltará del puesto 47 del ranking al 12, la mejor posición de su carrera. Con 20 años y dos días, Ostapenko se convirtió en la ganadora más joven de Roland Garros desde Iva Majoli en 1997 y en la campeona de Grand Slam más joven desde la rusa Maria Sharapova en el Abierto de Estados Unidos de 2006.

Además, la letona repitió un hito del brasileño Gustavo Kuerten, que fue el último tenista que estrenó su palmarés en Roland Garros. Kuerten lo hizo el 8 de junio de 1997, justo el día que nació Ostapenko.

Halep seguirá de momento sin conquistar un Grand Slam. A pesar de que la rumana es una de las jugadoras más constantes de los últimos años, por ahora se le resisten los grandes títulos. La de ayer era su segunda final de Grand Slam tras la de Roland Garros de 2014, en la que cayó ante Sharapova.

La rumana de 25 años perdió además la posibilidad de ascender por primera vez al número uno mundial, que por lo pronto seguirá en manos de la alemana Angelique Kerber. "Todo el crédito por lo que has hecho", le dijo Halep a Ostapenko. "Disfrútalo, sé feliz y sigue así, que aún eres como una niña", dijo la rumana.

Nacida hace 20 años en Riga y aficionada al baile, Ostapenko cuenta con una potencia asombrosa y la velocidad media de sus derechas está incluso al nivel de los mejores jugadores masculinos. "Ahora viene lo difícil. Cuando se dé cuenta de que ha ganado será una situación nueva para ella. Tendrá que centrarse mucho en el trabajo", afirmó Medina.