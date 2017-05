Javier Pérez no puede subir al podio en el Nacional

El club onubense de Judo Huelva TSV, con sede en el CD El Saladillo, volvía el pasado fin de semana a la competición nacional con el cadete Javier Pérez en la categoría de -55kg, y con sus técnicos Santiago Bernárdez y Almudena Gómez como seleccionadores de la Federación Andaluza.

En esta ocasión, los resultados no fueron favorables y Javier terminó en la séptima posición, tras haber realizado una buena competición pero que no fue suficiente para subir al podio. No obstante, los buenos resultados que ha ido cosechando a lo largo de esta temporada, sumados al bronce nacional que consiguió en la categoría júnior (superior a su categoría de edad), le han permitido acceder a la convocatoria para la Copa de Europa de Coímbra (portugal), que tendrá lugar a finales de mes en la ciudad lusa.

Por su parte, el resto del equipo andaluz firmó una gran actuación, sumando 6 medallas totales en las categorías infantil y cadete. Los próximos compromisos para el club se trasladan a este fin de semana, con la final de Liga Nacional en Madrid, donde Almudena Gómez, Cinta García, Rosendo Laíno y Hugo Gebellín competirán en las filas de distintos clubes de España.