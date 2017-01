Isla-Cerreño, duelo de colosos con el liderato en juego

El partido Isla Cristina-Cerreño aparece como el más destacado en la 20ª jornada de la 1ª Andaluza, en un duelo en el que está en juego el liderato.

La derrota del Isla Cristina la pasada jornada en Trigueros ha puesto la clasificación al rojo vivo. El cuadro costero mantiene el primer puesto, pero peligra su privilegiada posición, ya que recibe la visita de un Cerreño en estado de gracia, con tres victorias consecutivas y sólo dos puntos menos en la clasificación. En la primera vuelta el Isla venció por 1-3 por lo que los andevaleños afrontan el choque con ganas de revancha y dispuesto a situarse en lo más alto de la tabla.

El Camping La Bota, empatado con el Cerreño con 40 puntos, parte con el cartel de claro favorito ante el Aracena. El cuadro costero presenta la mejor defensa de la categoría (sólo 17 goles encajados) y recibe a un colista que además es el que menos tantos anota (sólo 15).

El Almonte recibe al Bonares en un duelo condal de incierto pronóstico, al igual que sucede en el Cortegana-Bollullos, separados por sólo un punto en la clasificación a favor del conjunto que entrena Joaquín Carvajal.

El Ayamonte necesita la victoria para no perder comba con los tres primeros clasificados; los fronterizos, que no han perdido en casa y llevan cuatro victorias y dos empates en las seis últimas jornadas, reciben a un Aroche que no lo pondrá nada fácil.

En Niebla se medirán dos rivales directos, Iliplense y Los Rosales, empatados con 21 puntos en la zona baja. El Canela recibe al Punta del Caimán, el Moguer al Tharsis, mientras el Rosal no debe confiarse ante un Trigueros en zona de peligro, pero que viene de derrotar al líder.