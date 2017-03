Isla Canela corona a los campeones andaluces

La cita se resolvió el domingo con la celebración de una prueba más para todos que venía a sumar un total de nueve para los sub 16 (cinco disputadas en la primera Fase) y cuatro para los sub 13, flota que al menos ha podido celebrar una prueba para no dejar en blanco su fin de semana, toda vez que el sábado se quedaba en tierra por la fuerte intensidad de viento.

La del domingo no era una jornada de condición más tranquila pero animaba al comité a sacarlos a todos para completar una única prueba, marcada por vientos de entre 18 y 24 nudos de intensidad con olas de 1,5 metros. Condiciones que han puesto a prueba a una flota que ha hecho mucho más que salvar los muebles y que haciéndose más crudas a medida que pasaba el tiempo desaconsejaba seguir compitiendo.

En sub 16, Adolfo Villalón ganaba la última prueba y se proclama campeón con 13 puntos. Secundaron al regatista del RC Mediterráneo en el podio final Pepe y Nacho Toronjo, del RCMT Punta Umbría, segundo y tercero con 26 y 27 puntos, respectivamente tras despedirse con un 2º y un 8º, también por este orden. En féminas hay cambio de líder y la campeona es la regatista del CM Almería, Marta Fernández Maldonado, quien con un 14º frente a un 18º de la hasta el domingo líder, Irene Serra (RCMT Punta Umbría) se impuso a ésta por un punto y un puesto.

No hay cambios en Sub 13, clase en la que se confirman las victorias de Juan José Fernández Maldonado (CM Almería) y Adriana Serra (RCMT Punta Umbría) entre las niñas. Serra era la encargada de anotar la victoria de la despedida y firma una meritoria sexta plaza absoluta. El podio lo completan Santiago Grosso (CN Elcano), con sólo un punto más que el almeriense, y el deportista del CN El Trocadero, Marco Sánchez.

El equipo andaluz que acudirá en unos días a la Copa de España saldrá del ranking resultante de estas dos fases que han decidido al Copa de Andalucía y del Trofeo de la Hispanidad celebrado en octubre en aguas de la Bahía de Cádiz.