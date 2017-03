Isla-Camping, un duelo en lo más alto de la clasificación

El duelo entre el Isla Cristina (primero) y el Camping La Bota (segundo) acapara el interés en la jornada 28 de la Primera Andaluza.

Cuando sólo restan siete jornadas para el final, el Isla buscará un triunfo que le daría medio ascenso, mientras el Camping necesita los tres puntos para meter presión al líder y darle emoción al tramo final de la liga. El cuadro isleño es el mejor en casa (10 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido), y el equipo puntaumbrieño es el segundo mejor visitante tras el propio Isla (8-3-2). Ambos llegan en un gran momento, siendo los que menos goles encajan (28 el Isla, 27 el Camping) y con el recuerdo del 1-0 de la primera vuelta.

Si la lucha por el ascenso parece cosas de dos (con el permiso del Cerreño y el Ayamonte), en la batalla por la permanencia hay bastantes más implicados. El Iliplense necesita puntos que le saquen de la zona de peligro a la que le han llevado sus tres últimas derrotas; recibe a un Almonte irregular, que baja enteros como visitante. El Canela (14º y con sólo una victoria a domicilio en lo que llevamos de Liga) marca la línea de salvación, pero podría volver a la zona caliente de la tabla si no consigue puntuar en Cortegana, una misión complicada.

Otro de los duelos más 'calientes' de la jornada se vivirá en el Moguer-Punta del Caimán. Los locales no pueden permitirse el lujo de perder en casa ante un rival directo, mientras los costeros, que sólo tienen seis puntos más, vienen de romper una mala dinámica y no querrán complicarse la vida. Los Rosales sigue fuera del descenso pese a llevar cuatro jornadas sin ganar, pero urge una reacción ante un Tharsis que no debe confiarse pese al 11º puesto que ocupa. Trigueros y Aracena, los dos últimos clasificados, queman sus últimos cartuchos en busca de una permanencia complicada, pero no imposible.

Bollullos y Aroche afrontan un encuentro sin ninguna presión, con los serranos en línea descendente. El Rosal intentará seguir dándole alegrías a su afición (sólo una derrota en casa), pero tendrá un hueso duro de roer en un Ayamonte que lleva una línea ascendente de juego y resultados. Por último, el Cerreño (3º), avalado por sus triunfos sobre Trigueros, Tharsis y Los Rosales, recibe a un incómodo Bonares.