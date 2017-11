El IES La Orden termina con la racha del Pitiús

Líder. El Recreativo Bádminton IES La Orden venció al CB Pitiús por 3-4 en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Nacional División de Honor. Los onubenses consiguieron imponerse al conjunto local y ocupar el primer puesto en la clasificación ante un rival invicto hasta el momento.

En esta ocasión, Paco Ojeda, técnico del conjunto albiazul, apostó por Pablo Abián y Haideé Ojeda en dobles mixtos, Eliezer Ojeda y Jesús Cebey en dobles masculino, Telma Santos y Haideé Ojeda en dobles femenino, Pablo Abián y Jesús Cebey en los individuales masculino y, finalmente, Nerea Ivorra y Telma Santos en los individuales femenino. El encuentro abrió con el dobles mixtos que enfrentó a la pareja formada por Pablo Abián y Haideé Ojeda ante Alejandro Alcalá y Laura Primo. En el primer set, los onubenses demostraron su nivel y doblegaron a sus rivales por un amplio resultado de 21-9 que repitieron en el segundo set para subir el primer punto de la jornada al marcador.

En el turno del dobles masculino, Eliezer Ojeda y Jesús Cebey disputaron un encuentro complicado ante Vicent Martínez y Enrique Peñalver. El buen hacer de los onubenses sobre el tapiz no fue suficiente para superar al conjunto local, que venció por 21-12 en el primer set y 21-13 en el segundo. De esta forma, el CB Pitiús igualaba a los recreativistas en el segundo partido del encuentro.

En dobles femenino, Telma Santos y Haideé Ojeda plantaron cara a Paula Tur y Ana Peñas en un duelo que se decantó a favor de las albiazules. En el primer set, Telma Santos y Haideé Ojeda doblegaron a sus rivales con un resultado de 21-7 a su favor y aprovecharon esta ventaja para firmar la segunda victoria del encuentro tras vencer por 21-14 en el segundo set.

En el turno de los individuales dos, Pablo Abián se enfrentó ante Álvaro Vázquez, al que superó por 21-13 en el primer set y 21-12 en el segundo en un partido sin grandes complicaciones para el excepcional volantista. Por su parte, Nerea Ivorra disputó un tenso duelo ante Sandra Chirlaque, que se alargó hasta el tercer set y en el que la recreativista peleó hasta el último punto a pesar de caer derrotada por 21-17, 8-21 y 15-21. A falta de dos partidos, el IES La Orden se imponía al Pitiús con un resultado de 3-2 en su marcador. El empate por parte del CB Pitiús llegó en el individual masculino uno, que enfrentó a Jesús Cebey y Enrique Peñalver. En esta ocasión, la calidad del onubense no fue suficiente ante la raqueta de Peñalver, que venció 21-14 en el primer set y 21-11 en el segundo.

Finalmente, Telma Santos sentenció el encuentro con la victoria ante Sara Peñalver en el individual femenino uno. La volantista hizo gala de su talento y remontó tras perder el primer set por 21-18, para vencer 22-20 en el segundo y 21-18 en el tercero, subiendo el último punto al marcador del IES La Orden, ganador del encuentro por 4-3 ante el CB Pitiús.

Al término del partido, Paco Ojeda señaló que "aunque estamos a principios de temporada y ninguna victoria es definitiva, ha sido sin duda un encuentro muy importante, al igual que la reacción del equipo ante el resultado, ya que no se han venido abajo en ningún momento. Estamos demostrando carácter y haciendo ver que los últimos cuatro títulos obtenidos no han sido una casualidad, sino que el equipo tiene fuerza, moral y ganas". Asimismo, el técnico añadió que "viendo el resultado del fin de semana y sabiendo que el Pitiús venía de ganar a Rinconada, sabíamos que no era un encuentro nada fácil, y ser capaces de ganar nos da un margen de seguridad ante nuestros rivales directos. Parece que estamos dando la alegría que se merece a la afición. Saber que tenemos ese calor en la grada es muy importante".

Haideé Ojeda, jugadora del IES La Orden, declaró que "a priori se presentaba un partido muy difícil y así ha sido hasta el final. El individual femenino de Nerea ha sido una pena, ya que continúa con su lesión, y Jesús Cebey también ha hecho un partido muy positivo a pesar del resultado. En dobles masculino se nos ha escapado otro punto, sin embargo, hemos tenido suerte en el dobles mixto y femenino y hemos resuelto el encuentro sin grandes problemas. En definitiva, estamos muy contentos. Esto no es como empieza, sino como acaba y vamos a por todas".

Por último, Telma Santos se mostró "especialmente contenta por este último punto del partido. Ha sido un duelo muy difícil en el que no solo me siento feliz por la victoria, sino por el equipo en general, que ha sabido hacer frente a un rival fuerte como el Pitiús".