Huelva va a la caza de metales en Almuñécar

Los jóvenes onubenses compiten con opción a podio en el Campeonato de Andalucía cadete en aire libre que se celebra hoy en Almuñécar (Granada).

En hombres participan 12 atletas. Antonio Puerto, en 100 metros y longitud; Carlos Carpio, en 300 y 600; Javier Corchero, en 600; Mohammed Guenfoudi, en 300; Ismael Díaz, en 300; José Manuel Borrero, en 1.000; Mario Luque, en 1.000; Yassin Choujaa, en 3.000; Manuel Jara en 3.000; Esteban Villegas en 300 vallas, José Javier Cabrera en peso y jabalina; y Guillermo Rodríguez en jabalina.

También compiten 18 féminas. Eva Cárdenas (Isla Cristina), en 100 y 300, Sara Fuentes (Isla C.), en 300 y triple salto; Daniela Rodríguez (Arcoíris), en 600, Marta Corazón (C. Lepe), en 1.000; María Forero (Onubense), en 1.000, Lorena Martín (Curtius), en 100 vallas y altura, Milena Díaz (Curtius), en 100 vallas, Luz María Torres (Curtius), en 100 y 300 vallas Laura Mercedes de Alonso (C. Lepe), en 100 y 300 vallas, Paula Romero (Isla C.), en 100 y 300 vallas, Lucía Núñez (C. Lepe), en 300 vallas, Isabel María Sánchez (Isla) en 300 vallas y triple salto, Eva del Carmen Vega (Isla) en 300 vallas, Elena Mora (Aracena), en altura, Teresa Sánchez (El Lince), en peso y jabalina, Inés Sequera (Isla), en disco y jabalina, María Elías Morgado (Isla) en jabalina y Zenaida Beltrán (El Lince-Bonares) en jabalina.