Huelva va a la caza de un buen botín

Una lesión deja KO a Héctor Santos

Héctor Santos se ha mostrado "desanimado" ante la nueva lesión muscular que ha sufrido, que definitivamente le impide defender el título de campeón de España júnior de salto de longitud en pista cubierta. El saltador onubense del FC Barcelona ya había asumido no participar este fin de semana en el Nacional absoluto en pista cubierta de Salamanca tras sufrir una rotura en el bíceps femoral. No obstante sí esperaba llegar a tiempo para competir en el Nacional júnior del próximo mes en Valencia, pero ha vuelto a sufrir una nueva rotura, esta vez en el semitendinoso. Así, Santos no podrá revalidar su título de campeón de España júnior en pista cubierta. "No podré saltar más en pista cubierta esta temporada y toca pensar en la recuperación". "Ahora me centraré hacer una pretemporada buena y esperar que en la temporada al aire libre me respeten las lesiones", asegura el saltador, que nunca había sufrido en su carrera una lesión muscular y ha encadenado en pocos meses dos. En la temporada al aire libre tiene como gran objetivo volver a ser internacional y clasificarse para el Campeonato de Europa júnior. / Efe