"Huelva tendrá la palabra de si el Sporting sigue o se cae del carro"

Es el entrenador que más partidos de fútbol femenino ha dirigido en Primera División. Antonio Toledo, entrenador del Fundación Cajasol Sporting, es símbolo de experiencia en los banquillos. Suma orgullo y responsabilidad que se conjugan cada año con la batalla por mantener al equipo cada campaña donde corresponde, sorteando escollos económicos y deportivos. Esta temporada, con la integración del fútbol femenino en la Liga de Fútbol Profesional el camino se hace más largo por ser las exigencias mayores. Mucho trabajo bien hecho, y mucho por hacer.

-Primer año al amparo de la Liga de Fútbol Profesional, ¿en qué ha crecido el fútbol femenino?

El primer año en la LFP ha hecho crecer, sobre todo, en la situación actual de las jugadoras"

-Ha crecido, sobre todo, en la situación actual de las jugadoras. Este apoyo de la Liga ha permitido hacerles contratos laborales, que estén en la Seguridad Social y eso es un paso bastante importante en el fútbol femenino. También la entrada de las televisiones la retransmisión de partidos en directo. Son pasos significativos que se están dando aunque todavía queda mucho camino.

-¿Cómo valora esta toma de protagonismo, respecto a asistentes y a afición, que ha cobrado el fútbol femenino este último año?

-Sí es cierto que ha habido un incremento de asistentes en la mayoría de las ciudades que cuentan con un equipo de fútbol femenino. Nosotros también hemos tenido un aumento importante, aunque esperamos que el escenario de nuestros partidos pueda cambiar y esto pueda facilitar, también, la mayor afluencia a nuestros encuentros de los aficionados.

-Este año no ha podido el equipo clasificarse para la Copa de la Reina, ¿para el año que viene se marca el objetivo o es más del 'partido a partido'?

-Nosotros sabemos que somos un club muy modesto que va a afrontar la duodécima temporada consecutiva en primera, y cada año va a ser más difícil puesto que los equipos cuentan con cada vez más presupuesto y plantillas mucho más importantes. Para el Sporting el objetivo prioritario tiene que ser la permanencia una temporada más en Primera División.

-¿Ser el entrenador con más partidos en primera es una responsabilidad añadida?

-Es un responsabilidad y un orgullo estar tantos partidos al frente del equipo de mi ciudad. Me da experiencia para afrontar la reestructuración de la plantilla, las incorporaciones... pero claro, te encuentras siempre con el escalón de los patrocinadores, del dinero con el que cuentas para formar esa plantilla y cada año nos cuesta más hacer un equipo competitivo.

-El Fundación Cajasol Sporting apuesta por la gente joven. Para usted como entrenador, ¿qué diferencia a alguien que empieza de una veterana como Jenny Benítez a la hora de trabajar?

-Jenny Benítez, al fin y al cabo, es una jugadora de la casa y conoce bien el equipo. Con las jugadoras que llegan de la cantera al primer equipo siempre hay que tener tacto porque el escalón es bastante grande entre la segunda división y la primera y por tanto hay que saber llevarlas. Hay que saber dosificarlas. Que cuenten siempre con el apoyo tanto del cuerpo técnico como el de las veteranas de la plantilla.

-Jenny Benítez deja el brazalete para continuar como entrenadora del filial, ¿le ha dado algún consejo?

-Hablamos mucho desde que ella tomó la decisión de que este año sería el último como jugadora. Yo ya tenía en mente que iba a ser la entrenadora del filial. Mi consejo es que siempre sea ecuánime en sus decisiones y que sea fuerte en los momentos buenos y en los momentos malos que va a tener a lo largo del año. Y como sé que tiene muchísima ilusión le diría que confiamos en ella para que continúe muchas temporadas con nosotros de entrenadora.

-Y, en el otro extremo, Anna Reina debuta con 17 años como titular.

-Anna Reina volverá al filial esta temporada pero ha estado toda la temporada entrenando con el primer equipo. Es una joven que ha crecido muchísimo en su nivel a lo largo de la temporada. El puesto de guardameta tiene muchísima responsabilidad y creo que este año para Anna Reina en segunda división puede ser una temporada decisiva para dar el salto definitivo a, si puede ser, poder contar con ella para el primer equipo en próximas campañas.

-Cada vez debutan jugadoras más jóvenes provenientes del filial. Para el Fundación Cajasol Sporting es fundamental apostar por la cantera.

-Para nosotros, vital. Por eso tenemos siete equipos y el segundo equipo en segunda división. Sin la cantera el Sporting no tendría razón de ser. Nuestra idea es que cada año se incremente más el número de jugadoras al Sporting desde las categorías más pequeñas, desde benjamines hasta el primer equipo.

-El éxito del Fundación Cajasol Sporting ha sido la gestión de un modelo casi familiar. ¿El club está preparado para lo que implica la LFP?

-Nostros estamos muy preparados, lo que pasa es que eso lo va a marcar las ayudas y los patrocinios que tenga el club. En el mundo del deporte profesional un factor determinante es el dinero, y por tanto Huelva tendrá la palabra de si el Sporting se mantiene ahí o se cae del carro. Sin prepuestos que nos permitan entrar en una categoría tan importante como la Primera División y sin tener esos patrocinadores e instalaciones deportivas no podríamos continuar, evidentemente. Pero la experiencia y la ilusión la mantenemos como el primer día.

-Ante el reto del segundo año en la LPF, ¿ha sido esta la última temporada en los Campos Federativos de La Orden?

-Esperemos que podamos contar este año con las instalaciones que la Liga de Fútbol Profesional nos demanda y que podamos tener un emplazamiento que permita a nuestros aficionados acudir a los partidos con más comodidad y que el club pueda dar también más facilidades, sobre todo, a las personas que llegan de fuera, dadles los que ellos merecen: vestuarios en condiciones para jugadoras y el cuerpo técnico. Con el que ahora mismo no podemos contar a pesar del esfuerzo que se hace desde la Federación Onubense, que no lo dudamos pero que evidentemente no cubre nuestras necesidades.