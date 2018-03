Huelva, con 23 atletas al Andaluz Zonal sub-14 en Carmona

La delegación Onubense está representada por 23 atletas que parten con opción a podio en el Campeonato de Andalucía Zonal Occidental sub-14 de invierno, que después de los dos aplazamientos en los días 3 y 17 se celebra mañana en Carmona (Sevilla), con participantes de categoría infantil de las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva.

En masculina van 12 atletas por parte de Huelva; en el triatlón A participan Federico Ramos (Isla Cristina), Juan Pérez (independiente) y Darío Cárdenas (Curtius).

En triatlón B, Andrés Guerrero (Alamillo de Sevilla); en C Raúl Muñíz (Curtius); en D acude con la mejor marca Francisco Manuel Santana (Isla Cristina), y también compiten en Carmona Juan Antonio De la Palma (Isla Cristina), David Santana (Isla) y Pablo Salas (Isla); en E Alberto Orta (Isla), Iván Viegas (Isla) y Adrián Toscano (Isla).

En féminas van 11 atletas. En triatlón A, Elena Gómez (Curtius). En B, Andrea Barroso (Curtius). En C Noelia Pelado (Ciudad de Lepe), Andrea González (C. Lepe), Olivia Santana (Isla Cristina) y María Silva (Isla).

En triatlón D compite Isabel María Pérez (C. Lepe), Eva María Martín (Isla Cristina) y Julia Camaho (C. Lepe); en E, Olivia Rodríguez (C. Lepe) y Lucía Rosado (Curtius).