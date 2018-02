El Huelva alimenta su sueño

El Huelva (Enrique Benítez) logró ayer una importantísima victoria que le deja a las puertas de lograr el objetivo de meterse en la fase de ascenso. A dos jornadas para el final de esta fase, los capitalinos necesitan sólo un triunfo, o también podrían pasar sin ganar ningún partido en función de los resultados de los rivales.

El conjunto de Javier Rodríguez Walls sigue tercero en la tabla con 9 victorias y 7 derrotas, a sólo un triunfo de su rival de ayer, al que le ha ganado los dos enfrentamientos.

Desde el primer minuto hasta el último fue una batalla épica por manejar el partido en un pabellón con sabor a las tardes de gloria. Los dos equipos expusieron lo mejor para hacerse con el tiempo de juego, y ahí el Enrique Benítez logró llevarse el gato al agua. Nunca las diferencias fueron muy grandes, excepto una de diez puntos en el tercer periodo para los de casa, que dominaron siempre en el marcador.

El primer y segundo acto estuvo marcado por las rotaciones sobre todo en el equipo onubense (20-19). En el segundo, más de lo mismo, con los mejores momentos del banquillo onubense, hasta lograr alcanzar los seis, ocho puntos de diferencia, que siempre el Linense los achicaba sobre todo merced a su mejor jugador, Desmond Irving, que hacía estragos en la defensa de Huelva. Al descanso, todo por decidir: 37-33.

La salida de vestuarios fue más vibrante por parte local, las diferencias fueron aumentando hasta alcanzar y rondar siempre los diez puntos. Tiempo muerto del banquillo visitante y cambio de estrategia, zona muy abierta que hizo mucho daño al equipo local. Los ataques se atascaron, los tiros no quisieron entrar y las pérdidas hicieron que el partido de nuevo se igualara. 54-48, y todo se iba a jugar en el último tramo.

Los últimos diez minutos fueron apasionantes, el público puesto en pie durante todo este periodo. Las ventajas siempre eran del Huelva, pero tan escasas que en cualquier momento parecía que un par de triples del equipo visitante darían la vuelta al encuentro.

Pero no fue así, y dos triples de Jeremiah, y uno de Julián Horacio López hicieron que todo se jugara ya en la línea de tiros libres. Tiempos muertos de uno y otro lado para alargar el partido lo máximo y que la táctica fuera fundamental en el desarrollo de los últimos segundos. Había mucho en juego, el conjunto visitante no quería perder dos veces con el Enrique Benítez (los resultados cuentan para la segunda fase), pero el Huelva necesitaba más la victoria para intentar clasificarse más cómodamente, aunque todavía no está matemáticamente. Gran defensa de los últimos instantes del equipo local, aupado por un público más involucrado que nunca, para dejar la victoria con un gran sabor de boca para el Enrique Benítez.