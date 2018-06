Abrazos con hinchas rivales, calor, camisetas argentinas y colombianas, cánticos y un peruano disfrazado del fantasma del 69 a unos pocos pasos de la Plaza Roja: Moscú ya siente en sus calles el latido del Mundial.

"Hoy empezó el Mundial. Estoy desde el 25 de mayo con un amigo, pero recién hoy explotó el clima mundialista", comentó a Dpa el argentino Carlos Monsalves, que aprovecha cualquier instante para enseñar, orgulloso, una foto impresa con Diego Maradona. "Si te fijas, me está agarrando él a mí. Es el detalle de la foto". Unos segundos antes se ha hecho varias instantáneas con otros argentinos, con varios rusos y con un iraní. A pocos metros, un grupo de colombianos ondea la bandera de su país. Y un mexicano lleva una réplica de la copa. No hay duda que la estampa habitual del centro de la capital rusa es bastante diferente.

Incluso hay una pista de voleibol playa a escasos cien metros de la entrada del Kremlin. El sol brilla tras una mañana de llovizna, el agua mana de las fuentes y las flores lucen impolutas delante del Teatro Bolshoi. Nada se ha dejado al azar. Con la Plaza Roja cerrada por los preparativos para la fiesta de hoy -Día Nacional-, los alrededores de ese emblemático lugar van tomando temperatura mundialista.

El ambiente en los alrededores del principal estadio del Mundial es bastante diferente. A unos siete kilómetros de la Plaza Roja en dirección suroeste, el termómetro baja algunos grados y no se ven bufandas ni aficionados. Las grúas terminan de montar las carpas de los patrocinadores y los operarios colocan los últimos tornillos de las marquesinas. El césped, en cambio, está impoluto, una alfombra.

La marea de hinchas que comienza a inundar las calles de la capital también genera una gran incógnita: ¿cómo será la conducta de los fans y cómo reaccionará la estricta policía rusa ante cualquier infracción a las normas? Rusia 2018 no es el festivo Brasil 2014, está claro, pero Monsalves confía en que los hinchas no tendrán ningún problema. "Uno sabe muy bien las cosas que no tiene que hacer acá. No tomar alcohol en la vía pública, no andar con el torso desnudo, no andar con bravuconadas con las mujeres. Portarse bien y listo".

Las autoridades argentinas pidieron a sus hinchas que se atengan a las leyes rusas y que no realicen un banderazo en la Plaza Roja. Pero Monsalves ya tiene en claro lo que se puede hacer y lo que no. "Ni en la Plaza Roja ni en los edificios que son del Estado puedes ir a poner banderas. Pero el trato ton la gente es excelente".