Holanda, en busca de un técnico: ¿Van Gaal, De Boer o Míster X?

Después de 20 meses de malentendido con Danny Blind, Holanda comenzó ayer la difícil tarea de buscarle un sucesor como seleccionador de fútbol, y la prensa holandesa mencionó ya los nombres de Louis van Gaal, Frank de Boer, Ronald Koeman e incluso Jürgen Klinsmann como candidatos. "Esperamos llegar rápido a un acuerdo con el nuevo seleccionador, pero seguro que no estará definido en una semana", admitió el director de la federación (KNVB), Jean Paul Decossaux. Así, en el partido amistoso de hoy en Amsterdam ante Italia, la tarea de dirigir al equipo la llevará a cabo el hasta ahora asistente de Blind, Fred Grim.

Tras la derrota 2-0 en Bulgaria el sábado, que le costó a Blind el puesto al día siguiente, el objetivo no es nada fácil. Holanda es cuarta del Grupo A con siete puntos, disputados ya la mitad de los partidos. Si fuera por los aficionados, el puesto debería ejercerlo Van Gaal, de nuevo, con mano dura, aunque la Federación espera tener el apoyo del entrenador de 65 años, pero en principio para ayudar en la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Con el ex entrenador de Bayern Múnich o Barcelona, los holandeses fueron terceros en el Mundial de Brasil 2014. Desde entonces, sin embargo, el equipo oranje entró en declive. Primero fracasó Guus Hiddink y luego lo hizo Blind, que llegó al cargo en julio de 2015. "Todo lo que tocó Danny Blind acabó en goma quemada", criticó ayer el diario Algemeen Dagblad. El ex jugador no pudo meter al equipo en la Eurocopa 2016 y el rumbo parece similar hacia Rusia 2018.

Pero a su sucesor no le espera una tarea sencilla. Según la gran estrella holandesa, Arjen Robben, al equipo le falta calidad. La situación era similar ya antes de Brasil, "pero con otro estilo de juego pudimos obtener mucho", dijo el capitán, que ante la crisis decidió retrasar su regreso a Múnich para permanecer con el equipo. El sucesor de Blind debería estar definido como muy tarde en junio, cuando se jueguen los próximos partidos de clasificación. Hasta entonces se especulará mucho en Holanda, donde no sería realmente una sorpresa que Van Gaal volviera a asumir la responsabilidad.