Hamilton iguala a su ídolo

Lewis Hamilton (Mercedes) igualó en el Gran Premio de Canadá las 65 poles de Ayrton Senna y se convirtió en el segundo piloto con más éxitos a una vuelta de la historia de la Fórmula 1, sólo superado por Michael Schumacher, que atesora 68.

El británico dio una exhibición de velocidad y precisión con su Mercedes. Y lo hizo en su circuito fetiche, el Gilles Villeneuve de Montreal, que lo vio lograr su primera pole y su primera victoria en 2007, y que también lo vio festejar cinco poles (seis, con la de ayer) y cinco triunfos que hoy podrían incrementarse también a seis.

"Sabía que la pole 65 estaba ahí, Montreal ha sido un sitio precioso para mí, desde mi primera victoria. Sabía que si tenía que ser en algún sitio tenía que ser aquí por ese aura especial", reconoció Hamilton tras la sesión de clasificación, en la que terminó por delante de Sebastian Vettel (Ferrari) y de Valtteri Bottas (Mercedes).

El inglés protagonizó no sólo la vuelta más rápida de la jornada, sino también uno de los momentos más emotivos de la presente temporada cuando la organización de la Fórmula 1 le entregó un casco de Ayrton Senna donado por la familia.

El extrovertido piloto se quedó boquiabierto y emocionado: "Estoy temblando, sin palabras. Senna era mi piloto favorito y quien me inspiró para estar donde estoy. Igualarlo es un gran honor".

En la Q1, Mercedes cambió la tónica de los entrenamientos libres, en los que había dominado Ferrari, con un mejor tiempo de Bottas, y Hamilton hizo lo propio en la segunda tanda. No obstante, Ferrari seguía mostrándose muy sólido, y en el inicio de la Q3 Vettel ponía una gran vuelta (1.12,177).

Fue entonces cuando se desató la locura de Hamilton, con un registro que rebajaba en cuatro décimas el tiempo de su rival (1.11,791), con siete minutos por delante. Bottas se colocó acto seguido en el segundo lugar. Y cuando todo apuntaba a que la primera fila sería íntegramente de Mercedes, Vettel volvió a la carga con un registro de 1.11,795 que lo permitió superar al finlandés.

Por detrás se colocaron los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, seguidos de Felipe Massa (Williams), Sergio Pérez (Force India), Esteban Ocon (Force India) y Nico Hülkenberg (Renault).

No fue el día de los pilotos españoles. Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Toro Rosso) quedaron eliminados en la Q2 y saldrán en el decimosegundo y decimotercer lugar, respectivamente. Eso sí, en el caso del madrileño, el haberse quedado a las puertas de la Q3 resultó un golpe bastante duro. "Venía mejorando mucho en la Q1 y en la Q2 curiosamente cuando mi compañero de equipo provocó la bandera amarilla, y no pude mejorar, ya que no me dio tiempo a hacer otra vuelta buena", explicó.

Hoy, las 70 vueltas a los 4.361 kilómetros del circuito Gilles Villeneuve dictarán sentencia a partir de las 20:00 (hora española).