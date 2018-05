"GraZZias": la plantilla del Real Madrid despide a Zidane

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y varios compañeros suyos mandaron este jueves emotivos mensajes de despedida para Zinedine Zidane, después de que el francés anunciara por sorpresa que deja el banquillo del equipo blanco.

Zidane comunicó su decisión apenas cinco días después de llevar al Real Madrid a su tercera Liga de Campeones consecutiva, un logro que no tiene precedentes en el fútbol moderno.

Estos han sido los mensajes de algunos de los jugadores:

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado! He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo! Eres muy especial para mi!Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR

Je n’avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot mais j’ai eu l’immense honneur de t’avoir comme entraîneur alors je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m’as transmis et apporté . Bonne continuation à toi et aux tiens et peut être à bientôt challah 😉💪🏼 #ZZpic.twitter.com/RXAUAub53b