Gonzalo Álvarez se despide del PAN

Gonzalo Álvarez, central natural de Antequera, ha decidido dejar el Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer para regresar al BM Aguilar. Han sido tres temporadas las que ha vestido de amarillo, tiempo en el que ha ofrecido un gran rendimiento y ha sumado para que la familia que forman jugadores, técnicos, directivos y aficionados sea aún más fuerte.

Álvarez reconoce que "la decisión que he tomado ha sido muy difícil. He estado pasándolo mal sin saber qué hacer, preguntando a todo el mundo. Como en Moguer jamás he estado en ningún sitio y siempre voy a agradecer a todo el mundo como me han tratado y como han cuidado de mí. Siempre me voy a sentir medio moguereño", manifiesta.

Cree que en tres años ha ido "de menos a más" y ha vivido "de todo", desde jugar una fase de ascenso a la División de Honor Plata, caer lesionado de gravedad y tener que operarse y "este año por desgracia haber descendido".

"Llegué con inexperiencia y aquí gracias a los entrenadores que he tenido y los compañeros y el apoyo de la gente he madurado a nivel deportivo", relata el central. "No puedo decir ni una sola mala palabra de Moguer y su gente. Tengo que dar las gracias a muchas personas por haberme tratado como si llevase aquí toda la vida y esa era una de las razones por la que me costaba tanto decidir. Hay muchísima gente a la que me la llevo dentro y para toda la vida".