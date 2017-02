Golpe a la ambición de un San Roque que no tiene su día

El San Roque dejó escapar tres puntos del Ciudad de Lepe ante la visita de la Unión Balompédica Lebrijana, y quién sabe si también gran parte de sus opciones de pelear por el ascenso a 2ª B. El equipo de la localidad sevillana de Lebrija aprovechó un día malo del cuadro aurinegro que, no obstante, dispuso de ocasiones suficientes para alcanzar un mejor resultado, pero no fue el de ayer el mejor día para los atacantes leperos.

Tras este resultado, el play-off de ascenso se queda ahora a 6 puntos, con el inconveniente añadido que se han sumado más equipos a la pelea por la cuarta plaza.

Los compases iniciales de tanteo no fueron más allá de los primeros 10 minutos, justo los que necesitó la Lebrijana para poner a prueba por primera vez a Bocanegra con un disparo duro de Javi Forján tras pérdida de balón de la zaga local al que respondió el portero aurinegro enviando a córner. El saque de esquina consiguiente le sirvió al propio Javi Forján para abrir el marcador, rematando sin oposición en el segundo palo el lanzamiento de Ranchero.

Una larga jugada por la izquierda del ataque lepero en el minuto 20 fue la primera oportunidad clara para restablecer la igualada, pero la zaga visitante tapó los remates de Gerardo y de Fran Ávila desde dentro del área. El que no perdonó fue de nuevo el equipo entrenado por Joaquín Hidalgo, en el 25, por medio de Ranchero, que se internó en el área lepera por el centro de la defensa, eludió a Bocanegra y marcó a puerta vacía.

Fue Gerardo el que se encargó de reclamar el protagonismo a partir de ese momento buscando, primero, acortar distancias, y después, si era posible, igualar el marcador. El primer intento del atacante del San Roque nada más sacarse de centro tras el segundo gol se quedó en nada a pesar de encontrarse en buena posición para rematar un buen pase de Higor Rocha que acabó saliendo junto al palo. Sí tuvo más acierto en el 29 para hacer el 1-2 a Javi en el mano a mano tras recoger un buen pase de Dani del Moral a la espalda de la defensa lebrijana.

De ahí al final de la primera mitad el San Roque dispuso de ocasiones suficientes como para irse al descanso con el empate en el marcador, casi siempre con Fran Ávila iniciando los ataques por la banda izquierda, pero cuando no era la defensa que andaba lista para evitar el remate de los atacantes aurinegros, en especial de Higor Rocha (muy desafortunado en este partido a pesar de no dejar de intentarlo), era el poste el que se interponía entre el remate y el fondo de la portería, como le sucedió a Ekedo justo antes de marcharse ambos equipos a vestuarios.

El San Roque sabía que no le quedaba más remedio que volcarse sobre la puerta contraria para buscar la victoria si no quería ver cómo se alejaban sus opciones de pelear por el play-off de ascenso, pero las dificultades que demostró ayer el equipo de Chiqui para sacar el balón jugado desde atrás y los despistes en defensa pudieron provocar que fuese la Lebrijana la que aumentase su ventaja. El ejemplo más claro de este tipo de situaciones tuvo lugar en el minuto 51 en un balón que le cayó a Eloy ante la pasividad de la defensa local, obligando a Bocanegra a tener que realizar una gran estirada para desviar a córner -que el árbitro no señaló- el remate raso y cruzado del atacante forastero.

Viendo el poco acierto de su equipo en el día de ayer, con fallos en boca de gol y a puerta vacía incluidos, Chiqui decidió jugársela introduciendo a los jugadores de ataque que le quedaban en el banquillo, Selu y Lobo, en lugar de un pivote defensivo y un central. Con los cambios no varió en exceso el panorama, con el San Roque creando ocasiones, de nuevo con mucho protagonismo de Fran Ávila, y sus delanteros fallando delante de la portería de Javi.

El tercer gol de la Lebrijana, conseguido por Cristorí en el minuto 86 rematando a placer una gran jugada de Ranchero, el mejor del partido, dejó el resultado sentenciado, complicando muy seriamente las opciones del San Roque para alcanzar su objetivo.