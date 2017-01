Goleada moral para el Recre B

Victoria contundente a la par que importante la conseguida en la mañana de ayer por el Recreativo de Huelva B ante el Castilleja. Tres derrotas consecutivas del filial albiazul ponían el encuentro en una tesitura comprometida para los de Juanma Rodríguez que necesitan un triunfo como agua de mayo para no hundirse más en el pozo del descenso del grupo X de la Tercera División española. Los espectadores de la Ciudad Deportiva pudieron ver un encuentro con dos mitades muy diferentes tanto en juego como en goles que finalizó con un gran resultado (4-1) para los onubenses que a buen seguro dará la moral necesaria para encarar los próximos envites.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron de color visitante. Las ganas, las pocas ocasiones, y el fútbol llegó en las botas del Castilleja que desactivó a un Recre B que quería pero no podía. Y eso que el filial intentaba sacar el balón con alegría durante los primeros compases del choque. Un activo Sergio por banda derecha fue lo que más inquietó a su rival aunque sin mucha repercusión en forma de ocasiones de gol. A base de falta y balones colgados es como verdaderamente sacaba tajada el cuadro albiazul. El propio Sergio estuvo a punto hacer el primero de cabeza en el 9' pero el esférico salió muy cerca del poste. El Castilleja, al verse incapaz de crear fútbol tras el pitido inicial, apretó en la presión de la salida del juego de un Recre B que obviaba por utilizar el pelotazo. En ese contexto llegó el gol del conjunto sevillano. Una cesión a Sergio Millares, provocó que al intentar sacar el balón en largo rebotase en Plata con la fortuna de que Dani Casado estaba por allí para hacer el 0-1 casi a placer.

Sergio vio la roja en el minuto 86 y se perderá el próximo encuentro del filial onubense

Pintaba feo el encuentro para el filial que veía cómo en un partido más estaba detrás en el marcador. Y terminó de oscurecerse la situación cuando Sergio Miralles pidió el cambio tras lesionarse en la jugada del gol. Con todo, el Castilleja comenzó a arrinconar al Recreativo B y buscó el segundo con intensidad antes de llegar al descanso. Para paliar la situación, en el dibujo del filial Sergio y Alan intercambiaron sus posiciones para ver si así comenzaba a llegar el peligro local. Balones al área, centros desde los extremos y colgar todas las faltas eran los argumentos de un Recre que intentaba aprovechar su superioridad de altura con Adri y Cerpa sobre el terreno de juego.

Previo al descanso, una pérdida de Adri en defensa a punto estuvo de aprovechar Plata para poner el 0-2, así como el Recreativo B pudo empatar en un córner que la pelota terminó por pasearse por el área pequeña.

La segunda mitad fue otro cantar. La salida de Víctor en detrimento de Iván propició una revolución sobre el verde de la Ciudad Deportiva. Los onubenses comenzaron a crear juego a través de las bandas y en el 58 llegó la primera ocasión albiazul. Salvi por poco no desvió la trayectoria del balón tras un chut de Misffut. Dos minutos más tarde llegó el empate en el marcador. Salvi aprovechó un balón en el área que no blocó bien Tomás tras el centro de una falta para disparar con toda la portería a su favor.

A partir de aquí la locura de acontecimientos invadió el terreno de juego puesto que en el 64', el Castilleja se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Carlitos. Una amarilla por una falta y otra seguida debido a la protesta de la misma. A continuación, Misffut hacía el segundo del filial tras mandar el balón ajustado al palo derecho del portero, quien no pudo despejar bien y terminó con el balón dentro de la portería. Con el 2-1, los de Juanma Rodríguez no bajaron los brazos y lograron el tercero en el minuto 70, cuando Sergio remató a placer dentro del área un centro desde la banda derecha para hacer el 3-1.

El físico visitante menguó por completo en la segunda mitad y no fueron rival para un filial crecido. Por otro lado, el encuentro sufrió parones debido barullos que se producían en lances de jugadas, pero que no cambió la dinámica que llevaba el árbitro durante el partido. Ya en el 83', Alan certificó la victoria onubense con el cuarto de la mañana tras aprovechar una jugada personal de Cerpa. El resultado no cambió hasta el pitido final pero el Recre B se quedó con un hombre menos tras la roja directa al cometer una falta de Sergio, quien no podrá disputar el próximo encuentro.