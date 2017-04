Final sin red para el San Roque

Ganar y esperar. El San Roque de Lepe recibe al CD Alcalá (Ciudad de Lepe, 12:00) con el único objetivo de conseguir tres puntos que le permitieran seguir aspirando al play off de ascenso. El empate en terreno de Los Barrios en la última jornada provoca que el Algeciras vuelva a distanciarse en dos puntos del equipo lepero, lo que obliga a la escuadra entrenada por David Torres Chiqui a no fallar en estas últimas cuatro jornadas si quiere alcanzar su objetivo, al mismo tiempo que debe esperar un tropiezo del conjunto algecireño en el tramo final de la liga regular.

En cualquier caso, según palabras del propio director deportivo aurinegro, Manolo Santana, no es precisamente en la jornada de hoy cuando espera recortar la distancia con el Algeciras, que se enfrenta con el colista y ya descendido San Roque, sino que ve más posibilidades la próxima semana cuando el cuadro algecireño visitará a un Arcos que se está jugando con el Betis B el liderato final en el grupo X de Tercera División.

Pero como eso es algo en lo que el San Roque de Lepe no puede hacer nada, lo que tiene que hacer es centrarse exclusivamente en el choque que le enfrenta hoy al Alcalá, un partido en el que habrá que ver cómo le ha sentado el descanso de Semana Santa a la plantilla lepera. Y es que el precedente no es nada halagüeño para el equipo de Chiqui mirando al anterior parón, el de las fiestas navideñas, al que llegó en un buen momento de juego y resultados -cinco victorias consecutivas- para retomar la competición con una derrota. Ahora las circunstancias en lo que a resultados se refiere son parecidas -cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos-, pero la cercanía del play off de ascenso debería hacer que los jugadores del San Roque se olvidasen de cualquier circunstancia externa y pelear por conseguir hoy los tres puntos.

Además, los números del rival, a pesar de que todavía tiene que seguir peleando por conseguir la permanencia -tiene 37 puntos y el descenso está en 33-, ayudan a pensar que la victoria podría quedarse en Lepe a poco que el partido transcurra por cauces normales (si es que eso existe en fútbol). El Alcalá sólo ha sido capaz de conseguir tres victorias, la última en la jornada 13, y tres empates en sus diecisiete partidos como visitante, además de ser un equipo que recibe goles con facilidad -58- y le cuesta hacerlos -34-.

Con la única por sanción de Juanma, Chiqui podrá contar con el resto de la plantilla con la única duda de conocer el estado de forma de Alex Hornillo, al que el parón de Semana Santa le puede haber venido bien para recuperarse de sus molestias en la espalda. De todos modos, el técnico aurinegro ha conseguido que la gran mayoría de miembros de su plantilla hayan llegado al tramo final de la temporada en un buen momento de forma y juegue quien juegue el rendimiento del equipo apenas se resiente.

También hay espacio para el morbo en el duelo de este mediodía. Gran parte de la plantilla del San Roque, además de su primer y segundo entrenadores y el principal inversor del equipo, el argentino Antonio Gaitán, se enfrentan a su pasado más inmediato tras su paso la temporada pasada por el Alcalá en una aventura que no tuvo un buen final a pesar de llegar a disputar la fase de ascenso. Hoy, en el club aurinegro, la situación parece que transcurre por mejor camino y la perspectiva de volver a jugar un play-off de ascenso a 2ª B debe servir para no pensar en el pasado y pensar solamente en lo que está por venir.