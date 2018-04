Fin a la desvirtuada tradición del pasillo

Barcelona y Real Madrid decidieron terminar con la tradición del pasillo en el fútbol español en tiempos donde se interpreta más como una humillación al que lo realiza que como un homenaje al campeón. No es casualidad que los dos principales diarios deportivos de la ciudad catalana, Mundo Deportivo y Sport, hayan calcado sus titulares de hoy. "Pasillo a la Liga" titulan para ilustrar el triunfo azulgrana ante el Leganés por 3-1. Y ambos también coinciden en destacar las palabras del entrenador del Real Madrid.

"No haremos pasillo porque es algo que no entiendo. Es una decisión mía. El Barça rompió esa tradición", dijo el sábado el francés Zinedine Zidane, técnico blanco, en la previa del derbi ante el Atlético de Madrid.

Todo tiene que ver con un viejo rito de la Liga en el que los rivales homenajean al campeón anticipado con un pasillo en el ingreso a la cancha. La última vez que se produjo entre los dos gigantes del fútbol español fue en 2008, cuando el Barcelona aplaudió la entrada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Con la ventaja de los azulgrana en la Liga y con el clásico fijado en la antepenúltima fecha (5-6 de mayo) había comenzado a generarse el morbo por un posible pasillo de los madridistas en el Camp Nou, algo que quedó descartado por el propio Zidane el sábado pasado. El francés alegó que fue el Barcelona el que rompió la tradición al no hacer lo propio en el encuentro de ida, días después de que el Real Madrid se coronara campeón del Mundial de clubes.

Los barcelonistas alegaron entonces que era un ritual exclusivo de la competición liguera y su entrenador, Ernesto Valverde, fue más allá: "Hace años se hacía en plan simbólico por reconocimiento de jugador a jugador. No tenía ese cariz mediático de ahora, que lo está contaminando todo. Yo no le haría el pasillo a nadie ni querría que me lo hicieran a mí", reflexionó entonces el técnico, uniéndose a la corriente cada vez más extendida que piensa que ese gesto ahora se hace más para humillar al que lo realiza que para homenajear al ganador.

La negativa de Zidane tampoco parece preocupar mucho al defensa de Barcelona Piqué, que respondió al francés con su habitual ironía: "No voy a dormir esta noche por los pasillos", dijo.

Lo que ambos equipos dan casi por seguro a falta de siete partidos para que termine el torneo local es que el Barcelona llegará campeón al clásico. Los azulgrana, tras el 1-1 del derbi madrileño de ayer, se mantienen a 11 del Atlético y 15 del Real Madrid con 21 por disputarse.

Aún no saben lo que es perder en la Liga esta temporada y, contando la anterior llevan 38 encuentros consecutivos sin caer, igualando el récord que fijó la Real Sociedad en la temporada 1978/79.

Otra marca que quedó registrada el sábado tras la victoria al Leganés fue la de Valverde: en sus primeros 50 partidos sólo sufrió tres derrotas, superando el empate que mantenía con Josep Guardiola, Helenio Herrera, Gerardo Martino y Luis Enrique.