Felicidad incompleta en el Huelva

Feliz en lo deportivo, preocupado en lo económico. Enrique Escalante, presidente del CDB Enrique Benítez (Huelva), espera que pronto llegue el dinero necesario para cubrir el presupuesto de este año y que el club pueda afrontar el futuro con garantías.

"Contamos con un presupuesto de unos 100.000 euros para todas las categorías; el primer equipo de Liga EBA tiene un coste cercano a los 40.000 euros. Nosotros somos escrupulosos a la hora de cumplir con los presupuestos, lo que ocurre es que no nos llega la liquidez prometida y cuesta mucho llegar hasta final de temporada, porque hay pagos pendientes, compromisos ineludibles... puede ser un problemón, porque el dinero lo necesitamos ahora, no dentro de varios meses. No tenemos un patrocinador fuerte y si no pasa liquidez lo vamos a pasar mal, y no lo merecemos. Esta situación la hemos trasladado a los despachos (instituciones) y ellos saben cuál es la realidad".

Escalante está muy satisfecho tras haberse cumplido el objetivo de entrar en la fase de ascenso: "El trabajo de la plantilla es elogiable; con este presupuesto ya es un milagro que estemos compitiendo en la Liga EBA. Deportivamente vamos a intentar subir de categoría, pero la realidad económica es bien distinta, por eso pensar en LEB Plata es complicado".

"La solución depende de la junta directiva, está claro; tenemos que buscar los ingresos necesarios pero en Huelva es complicado, por eso hay que disfrutar de este equipo, que es la élite del baloncesto en Huelva. Sería importante y vital que el Ayuntamiento concretara los convenios, porque si el dinero llega en agosto, con la competición ya acabada, estaríamos fuera de honda. Confiamos plenamente en ellos (el Ayuntamiento), pero la situación es límite. Si los compromisos se hacen efectivos no habría problemas para seguir una temporada más en EBA. Nosotros siempre hemos tenido los pies en el suelo, es fundamental no dejar rastros de una mala gestión", añade el máximo responsable del club.

"Somos un club que necesita cariño, porque ningún otro mete a más de 1.500 personas en un pabellón o estadio; lo hacemos con un sacrificio enorme y necesitamos calor y apoyo para dar un paso adelante. Llevamos cinco años en EBA y esperemos estar al menos uno más en esa categoría o una superior, porque Huelva lo merece", destaca Enrique Escalante.

Por otro lado, el técnico Javier Rodríguez Walls ha manifestado su intención de retirarse a final de esta temporada: "Como presidente y amigo voy a respetar su decisión; él ha hecho mucho más por el baloncesto de Huelva de lo que cualquiera sería capaz de hacer. Si finalmente decide dejarlo no se le puede poner ningún pero; seguiremos teniendo a Javier al lado siempre, porque él lleva el baloncesto en la sangre", afirma.

Por último, el presidente del Huelva invita a los aficionados a sumarse a la gran fiesta del baloncesto que vivirá el polideportivo Andrés Estrada, este sábado, y que culminará con el partido del primer equipo a las 19:00.