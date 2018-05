El Europeo sigue en el aire. El Recreativo Bádminton IES La Orden, que el pasado 7 de abril se proclamó por quinta vez campeón de la Liga Nacional División de Honor, no sabe aún si podrá defender su título y el pabellón de Huelva en el Campeonato de Europa de Clubes, que se celebrará en Bialystok (Polonia) del 19 al 23 junio.

El conjunto onubense tiene de plazo hasta el 27 de mayo para inscribirse en la competición. Para ello debe disponer de entre 13.000 y 15.000 euros necesarios para cubrir todas las partidas imprescindibles para disputar la competición, como pueden ser los vuelos en avión hasta Polonia, el alojamiento, manutención y desplazamientos, así como las equipaciones que quedan a disposición de los patrocinadores para cubrir los espacios publicitarios disponibles en el chándal, el polo de paseo y la camiseta de juego.

"Nuestro gran objetivo es alcanzar el podio en Bialystok", indica Paco Ojeda

"No podemos esperar mucho más", afirma el director deportivo y entrenador del primer equipo, Paco Ojeda, quien explica que el presupuesto para poder competir en este Europeo "va a depender mucho del momento en el que tengamos los giros para poder comprar los billetes de avión y hacer las reservas. Cuanto más tiempo pase, peor. De hecho, los billetes de avión ya han subido de precio y también el alojamiento", agrega.

El plan de viaje es volar a Varsovia y de allí desplazarse hasta Bialystok, localidad que se encuentra en el noreste del país a unos 200 kilómetros de la capital polaca. "Ese trayecto aparte de complejo es caro. Hace dos años, en Francia, volamos a París y desde allí a Tours en coches de alquiler. La experiencia no fue buena".

En principio la expedición onubense estaría compuesta por unas 12 o 13 personas: el técnico, los jugadores Pablo Abián, Eliezer Ojeda, Adrián Márquez, Rodolfo Ramírez y Jesús Cebey; y las jugadoras Haideé Ojeda, Telma Santos, Belén Rodríguez, Nerea Ivorra y Cinta Esquivel, que irían acompañados de algún directivo y el fisioterapeuta. "La idea es volar el domingo 17 de junio y estar allí hasta el 23 o el 24, depende de los vuelos", señala Ojeda.

En el club no se pierde la esperanza de encontrar los apoyos suficientes para representar a Huelva, Andalucía y España, en el Europeo de Clubes. "A día de hoy queremos ser optimistas. No queremos pensar que no vayamos a ser capaces de reunir suficientes apoyos. Hay muchas empresas que están prestando su colaboración y en esa parte estamos contentos pero de las administraciones sólo la Diputación nos ha respondido que nos va a apoyar. Nos falta la respuesta del Ayuntamiento de Huelva y de la Junta de Andalucía. Estamos esperando que la respuesta llegue de un momento a otro", recalca.

"Después de todo lo que ha significado el bádminton para Huelva en abril esperamos que la respuesta no caiga en saco roto. Ahora bien, lo necesitamos con brevedad, esta semana a lo más tardar", añade.

"Queremos ser positivos. Hace un mes ganamos la Liga. Hubiera esperado que allí mismo en el pabellón la Junta de Andalucía y el alcalde de Huelva, en las declaraciones que realizaron a los medios de comunicación, nos hubieran dado su respaldo porque la ocasión lo merecía, máxime cuando en dos semanas era el Europeo".

El Recre IES La Orden aspira a defender el pabellón onubense en Polonia, donde tratará de repetir, al menos, la tercera plaza continental que conquistó hace dos años en Francia. En su primera participación, en Beauvais (Francia) en 2013 terminó noveno, y un año después en la ciudad gala de Amiens quinto, idéntica a la del año pasado en Milán (Italia).

Sobre los grandes rivales que puede encontrarse en Polonia, Ojeda comenta que "los franceses han sido los claros dominadores en los dos últimos años. El Issy Les Moulineaux ha ganado en 2016 y 2017, mientras que entre 2012 y 2015 el vencedor fue el Primorye Vladivostok ruso".

A priori el sistema de competición será similar al de ediciones anteriores, con 16 equipos repartidos en cuatro grupos clasificándose los dos primeros para las eliminatorias de cuartos de final. "Nuestro gran objetivo es alcanzar el podio", subraya Ojeda.

El club busca nuevas empresas y patrocinadores que quieran apoyar un proyecto cuyo primer equipo ha sido cinco veces el mejor de España (los tres últimos años de forma consecutiva). Para contactar con la entidad se puede enviar un correo electrónico a club@badmintonlaorden.es o llamar al teléfono 686215460. "En nuestra web aparecen todos los datos", indica.

En el Campeonato de España absoluto celebrado la semana pasada en Oviedo, los volantistas del club de Huelva volvieron a lucirse con medallas de oro para Pablo Abián en el individual y el doble masculino, y Haideé Ojeda en el doble femenino. Nuevos éxitos al brillante palmarés de la entidad.