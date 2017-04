Europa lleva su nombre

Es su territorio. En Europa manda Carolina Marín y no hay quien se lo pueda discutir. La bicampeona del mundo y actual medalla de oro olímpica demostró en Dinamarca que no tiene rival a su altura en el continente con la tercera corona consecutiva de su carrera deportiva. Van tres y entre ceja y ceja ya prepara la cuarta en el pabellón que lleva su nombre. No hay límites para Carolina Marín, que ayer escribió una nueva página en la historia del deporte onubense.

La volantista sumó su tercera corona europea al vencer por un cómodo 21-14 y 21-12 a la escocesa Gilmour, a la que ya superó en la final del último europeo, en Kolding (Dinamarca). Una reedición de la cita que demostró además la evolución de la onubense, que si cabe fue todavía más dominadora del juego. Menos de una hora para una vencedora que no cedió ni un set en toda la competición y que realmente no encontró un contratiempo serio que le hiciera temer por el resultado final en toda la semana.

La onubense consigue el oro sin ceder un solo set en toda la competiciónIguala a la danesa Camilla Martin como la europea más laureada de la historia

La onubense fue muy superior a su oponente, a la que prácticamente no dio opciones. Gilmour en ningún momento estuvo con posibilidades reales de disputar el título.

En el primer set impuso un fuerte ritmo que no pudo seguir su oponente, que ya mediado el set se vio muy por detrás en el marcador. Desde el 4-0 con el que inició la final, Carolina Marín siempre llevó la iniciativa en el juego, dominando el juego corto de red y castigando el revés de su rival, uno de los golpes menos fiables de la escocesa. El primer set finalizó con un claro 21-14 después de 19 minutos.

Lanzada, en el segundo le dio menos opciones salvo un pequeño contratiempo físico que no fue a mayores. En la segunda manga, Carolina Marín comenzó mandando con un 3-0, pero Gilmour se rehizo y consiguió dos igualadas, a cuatro y cinco puntos. Eso fue lo más cerca que estuvo de la española, porque en ningún momento consiguió ponerse por delante en el marcador.

Con cada golpe, con cada dejada, Carolina Marín se fue acercando cada vez más a la victoria, sin que la escocesa pudiese reaccionar. El 21-12 del segundo set, en 24 minutos, habla de la superioridad de la jugadora española que renovó así su reinado en Europa.

Necesitó apenas 43 minutos en total para lograr la victoria. Marín y Gilmour repitieron la final de 2016 y como ocurrió en La Roche-sur-Yon (Francia), la española no dio la más mínima opción a su rival. Entonces el resultado fue 2-1.

De esta forma Carolina Marín suma su primer título de 2017 y demuestra que en Europa tiene rival en estos momentos. Gana su tercer oro continental sin ceder ni un set en toda la competición.

Esta tercera corona europea sitúa a Carolina Marín como la jugadora más laureada en los Europeos individuales igualada con la danesa Camilla Martin que se alzó con su triplete de forma consecutiva en 1996, 1998 y 2000. Marín suma oro en Río 2016, en los Mundiales de 2014 y 2015 y en los Europeos de 2014, 2016 y 2017. Ahora la onubense ya piensa en la próxima cita en Huelva, donde quiere entrar en la historia como la mejor jugadora europea de todos los tiempos.

La hegemonía continental de Carolina Marín es absoluta. Su próximo gran reto le espera en Huelva, donde luchará en 2018 por su cuarta corona continental.

Carolina Marín celebra con júbilo un punto durante el partido de ayer en Kolding.