Espanyol y Deportivo firman unas tablas vibrantes

Espanyol y Deportivo empataron a un gol en el partido adelantado de la jornada decimoséptima, con la que la Liga retoma la competición tras el parón navideño. El equipo de Quique Sánchez Flores logró igualar el partido después de que se adelantara el de Gaizka Garitano en una segunda parte vibrante, con emoción hasta los últimos instantes, en los que se sucedieron la expulsión de Juanfran y un lanzamiento de falta al larguero de Jurado, en el minuto 92.

La paridad de ambos conjuntos llevó a una primera parte con más brío que brillo. El juego apenas tuvo continuidad porque ninguno de los dos contendientes fue capaz de templar el balón y mandarlo al césped. El ritmo constante de ida y vuelta tampoco se tradujo en claras ocasiones en las áreas.

Cambio el panorama en la segunda parte, con un zambombazo desde larga distancia de Borges, quien tras controlar el balón con el pecho lanzó un disparo duro y seco al travesaño (48'). No transcurrió mucho hasta que el propio Borges abrió el marcador al cabecear cruzado y a contrapié un córner (60'). El partido cobró vida, con un Deportivo que seguía sacando partido a su juego directo y un Espanyol que avivó el ritmo de sus ataques. En uno de ellos, Sidnei no despejó un centro lateral y Gerard Moreno batió con clase a Tyton. Pero la pujanza de ambos no llevó a más.

Espanyol: Roberto, Víctor Sánchez (Óscar Duarte, 84'), David López, Diego Reyes, Aarón, Javi Fuego, Hernán Pérez (Óscar Melendo, 75'), Salva Sevilla (Caicedo, 75'), Jurado, Piatti y Gerard Moreno. Deportivo: Tyton, Juanfran, Albentosa, Sidnei, Fernando Navarro, Bruno Gama (Luisinho, 85'), Guilherme, Borges, Emre Çolak, Joselu y Florin Andone (Borja Valle, 92'). Goles: 0-1 (60') Borges. 1-1 (63') Gerard Moreno. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco). Amarilla a Salva Sevilla y Guilherme. Expulsó a Juanfran por doble amarilla (91'). Incidencias: Cornellà-El Prat.