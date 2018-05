España le da buenas sensaciones a Robles

El palista internacional Álvaro Robles manifestó que, tras la victoria de España en Dinamarca en la Liga Europea, estar en Primera División en el Europeo por Equipos del próximo año "se pone bastante de cara".

El equipo español es ahora líder de grupo de la fase de clasificación en la Liga Europea tras derrotar 2-3 a Dinamarca y su anterior victoria por 3-2 ante Suecia en el encuentro disputado en Huelva.

Robles señaló que esta situación es "un puntazo", pues sitúa a España en el buen camino para uno de sus objetivos de 2019, lo que continuarán persiguiendo en octubre en el siguiente encuentro.

En lo personal, el deportista onubense se mostró "muy contento" por sumar en este partido dos puntos ante jugadores importantes como Jonathan Groth, número 19 mundial, y el veterano Michael Maze.

"Es mi primera victoria contra un top 20 y también estoy feliz por ganar a una leyenda del tenis de mesa", resaltó el internacional español. Robles comparó estos resultados con su rendimiento en Huelva ante Suecia, donde no dio el nivel esperado. "No le di mas importancia de la que tenía el haber perdido mis dos puntos, porque el nivel general de la temporada era bueno y de eso es lo que me tengo que preocupar", explicó.

Indicó que estos encuentros le dan "moral" para afrontar una dura gira asiática por China, Japón, India y Corea del Sur, además de Australia, donde buscará subir posiciones en el ranking mundial desde la posición 56 actual.

"Ya que me voy tanto tiempo, empezar con buen pie es buena señal y a ver cuántos puntos puedo rascar", manifestó Álvaro Robles sobre la que es "sin duda" la fase "más intensa" de la temporada, en la que estará dos meses fuera de casa.