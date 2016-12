Emilio y el reto de mejorar 2016

Emilio Martín afronta un 2017 cargado de ilusión ante los retos que se avecinan, tras un 2016 que le ha dejado un sabor agridulce.

"Este año no ha sido todo lo positivo que esperaba en cuanto a resultados. Al Europeo [fue 4º en Alemania] no llegué en la forma que me hubiera gustado, y el Campeonato de España no lo pude disputar porque me puse malo el día antes de celebrarse. Durante buena parte de la temporada he arrastrado molestias que no me han dejado disfrutar del entrenamiento, y no he podido preparar las competiciones como me gustaría. En la parte positiva está el segundo puesto en el Mundial de Avilés, mi participación en el Gran Premio de Francia, donde logré grandes resultados en individual y fui campeón con el Gonfreville; y el buen sabor de boca que me dejó el primer puesto en el Desafío Doñana", asegura el capitalino.

El doble campeón del mundo le pide al nuevo año "no tener problemas en cuanto a lesiones y entrenarme con normalidad; con eso seguro que los resultados llegarán, porque siempre que ha sido así han llegado". "Si disfrutas con lo que haces tienes más posibilidades de estar arriba. Aspiro a quedar lo mejor posible tanto en el Campeonato del Mundo [que se celebrará en 2017 en Canadá a mitad de agosto] como en el Europeo [en Soria el 29 y 30 de abril]. También quiero volver a ganar el Campeonato de España [el 1 de abril en Vall de Uxó, Castellón], repetir los éxitos en Francia ya que continuaré con el mismo equipo, y poner la guinda con otra victoria en el Desafío Doñana".

Emilio Martín tiene previsto empezar el año el 15 de enero en Mallorca. "Será el tercer año que dispute ese duatlón y luego iré viendo el calendario. Me gustaría disputar el Andaluz y el Nacional de cross, pero eso está en el aire porque no quiero comprometerme y lo decidiré días antes".

Lo que sí es seguro es que mañana estará en Madrid para competir en la San Silvestre vallecana. "Voy a cumplir un sueño porque siempre he querido hacerla pero nunca la he corrido. Estoy empezando, fuera de temporada, pero ha cuadrado y voy como algo vocacional, sin buscar marca ni puesto, sólo a disfrutar del ambiente y de la prueba".

Este año los dos mejores deportistas de Huelva han visto premiadas sus gestas dando nombre a dos instalaciones emblemáticas: el estadio Iberoamericano de atletismo Emilio Martín y el Palacio de Deportes Carolina Marín. "Es algo de agradecer a las instituciones; estos reconocimientos se suelen hacer cuando uno está retirado o ha fallecido. A mí me motiva especialmente; supongo que a Carolina le pasará lo mismo. Yo me entreno en el estadio de atletismo y lo seguiré haciendo, y ver que lleva tu nombre es un orgullo".

Otro homenaje sería traer a Huelva un Campeonato de España o de Europa de duatlón. "No es algo muy complejo, sólo requiere hacer un proyecto real con los circuitos adecuados, como cualquier evento. En 2017 habrá un acercamiento al acoger Huelva una prueba de la Copa del Mundo de triatlón y quizás para 2018 se pueda conseguir un Nacional. Si hay interés se logrará. Yo estoy al margen y si me piden opinión o consejo pueden contar conmigo. Lógicamente me gustaría que mi tierra acogiera un Campeonato de España, sería bueno para la ciudad, y si coincide con el año de mi retirada sería perfecto. Un Mundial o un Europeo es más complicado porque se asignan con años vista".

Emilio Martín cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva a través del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos ("no está cerrado pero sí hablado y ellos se portan muy bien conmigo"), de Asisa, de Stevens (marca alemana de bicicletas), Powertap (medidores de potencia), Macario (accesorios de bicicletas Shimano), fisioterapia Alba López, y "este año se ha sumado Adarsa, el concesionario de Mercedes, con un vehículo para los desplazamientos".