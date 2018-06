Emilio es pesimista de cara al Mundial

Emilio Martín ve "más negro que nunca" llegar en óptimas condiciones al Campeonato del Mundo de duatlón por cómo le están afectando varias molestias musculares en los entrenamientos.

Martín tiene a menos de un mes la cita clave del año, el 6 de julio en Fyn (Dinamarca), y reconoce que ahora mismo va "parcheando" porque debido a problemas en los isquiotibiales hay días que entrena "bien", días que no va "ni para atrás" y días que no puede "hacer nada de carrera".

"Incluso en la bici me están dando la lata a veces", señala el bicampeón mundial, quien asegura que le costó llegar bien al reciente Campeonato de España pero que lo salvó y se hizo con su quinto título.

Después pensó que vendría "todo rodado para preparar el Mundial y que llegaría mejor que nunca, pero las cosas no salen como uno quiere siempre", relata.

"Primero entrenaba bien pero competía mal y eso me ha hecho tener muchas dudas y después varias molestias, sobre todo en los isquios, que no me están dejando entrenar como debiera", detalla Martín, que no tiene previsto competir antes del Campeonato del Mundo, pero podría probarse en el Triatlón de Huelva.

También resaltó que si finalmente no puede llegar como le gustaría al Mundial, tiene otros objetivos en mente como el Campeonato de Europa, para el que tiene más margen.