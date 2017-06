Emilio, de nuevo favorito

Emilio Martín disputa mañana en Aguilar de Campoo (Palencia) el Campeonato de España de duatlón cross, al que llega con el cartel de favorito pese a no estar en su mejor momento de forma.

La prueba, respecto al duatlón tradicional, tiene la diferencia de que el tramo de ciclismo se hace con una bicicleta de montaña, no de carretera. Así, la competición consta de 6 kilómetros de carrera a pie, 22 en bici y 3 corriendo.

"No me marco un objetivo concreto porque no sé en qué estado de forma llego, porque las últimas semanas he estado enfermo y no he podido entrenar bien, no he hecho un trabajo de calidad en cuanto a la preparación. Las sensaciones no son buenas, pero la experiencia me dice que a veces somos más exigentes de la cuenta y luego el cuerpo da más de lo que se espera", asegura el duatleta onubense.

Será el segundo Nacional de duatlón cross para Emilio Martín, que ganó el único que ha disputado hasta ahora, en Cáceres en 2013. La prueba dará comienzo a las 13:00 y teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están registrando, la climatología puede ser decisiva: "Siempre hay que tener en cuenta un factor como el calor, pero se prevé una máxima de unos 27 grados, no es mucho pero sí puede afectar al rendimiento. El calor es para todos, y lo importante es que sepas hasta dónde puedes llegar, te tienes que fijar no sólo en los rivales, sino en ver cómo va respondiendo tu cuerpo a las condiciones. Ha habido carreras que se han perdido por hacer un esfuerzo grande al principio y luego pagarlo al final. Estoy acostumbrado a entrenar con calor, pero ya veremos...".

En su punto de mira está el Campeonato del Mundo de duatlón, que tendrá lugar el 19 de agosto en Canadá: "Es mi gran objetivo y esta prueba está incluida en mi preparación". Con su palmarés, y sobre todo tras ganar recientemente el Europeo, le toca llevar una vez más el cartel de favorito: "No supone ninguna presión extra; por lo que llevo conseguido los rivales estarán atentos a lo que haga yo, pero me da igual, sé cómo estoy y mi prioridad es el Mundial; busco un resultado positivo, coger ritmo de competición y tener buenas sensaciones", resalta el campeón mundial.

El circuito discurre por la localidad palentina y por asfalto. "La primera parte tiene una subida que es técnica y dura, y el resto es todo pista; no obstante, el grado de técnica de un circuito varía en función de la habilidad de cada uno. Sí es verdad que yo penalizo bastante con la bici de montaña, pero ya veremos cuando empiece la prueba".

Será la primera vez que Emilio Martín compita en Aguilar de Campoo y, pese a todo, no descarta para nada incrementar su palmarés con su segundo Campeonato de España de duatlón cross. "Estoy en un momento de forma acorde con el momento de la temporada en el que estamos, lógicamente no puedo estar a tope ahora. En bicicleta no estoy mal, pero corriendo no termino de encontrarme a gusto. Espero que las sensaciones aparezcan y pueda rendir bien", concluye.