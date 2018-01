Emilio, con ganas de seguir unos años más

El onubense Emilio Martín, campeón del mundo y Europa de duatlón, ha destacado cuando cumple siete años en esta especialidad deportiva en la que tiene ganas de continuar "unos años más".

Martín, que desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva como atleta, debutó en esta nueva especialidad el 23 de enero de 2013 en el Duatlón de Sevilla, donde fue 2º tras Rubén Ruzafa. "No tenía ni idea de lo que me esperaba", señala en las redes sociales el deportista, quien afirma que aunque "no siempre han sido risas y alegrías", ha "disfrutado el camino".

"A por unos años más", destaca Martín, que en siete años ha logrado seis medallas consecutivas en Campeonatos del Mundo (dos de oro, tres de plata y una de bronce).

También cuenta con un oro y una plata en Campeonatos de Europa, cinco títulos de campeón de España de duatlón y otros dos de duatlón cross y varios de Andalucía, y una larga lista de victorias tanto en España como en Francia.