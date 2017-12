Emilio no ha decidido aún si compite mañana en Huelva

Emilio Martín no tiene decidido todavía si participará en la San Silvestre onubense que se disputa mañana domingo. El doble campeón del Mundo de duatlón asegura que "estoy pasando por unos días complicados en cuanto a los entrenamientos y mi estado de forma no es el más adecuado; prefiero entrenar y poco a poco ir cogiendo la forma, ya que las competiciones importantes de la temporada llegan tarde y me viene bien relajarme un poco. Llevo muchos años entrenando duro sin un descanso real y el cuerpo me lo pide".

No obstante, no cierra la puerta a competir el último día del año en Huelva: "Si al final decido correr la San Silvestre será por hacer acto de presencia y colaborar. Siempre quise que mi ciudad tuviera una San Silvestre, hemos luchado mucho por ella y moralmente debo estar presente. Si voy, iría más por respaldar la carrera que por luchar por el título. Si compito intentaré hacerlo lo mejor posible. Lo mismo gano, pero sería muy raro", concluye Emilio Martín.