Emilio Martín ya tiene el trébol

Emilio Martín acaba de proclamarse en Soria campeón de Europa de duatlón, con lo que completa un palmarés envidiable. El onubense, que el próximo 22 de junio cumplirá 35 años, es un claro ejemplo de que con mucho trabajo y esfuerzo los sueños pueden hacerse realidad, aunque para ello hay que tener unas enormes cualidades y muchísimo talento.

Conquistó dos medallas de oro en los Mundiales de Nancy (Francia) en 2012 y Adelaida (Australia) en 2015. También atesora dos preseas de plata (en Cali, Colombia 2013 y Avilés 2016) y otra de bronce (Pontevedra 2014) en citas mundialistas y cinco títulos de campeón de España de duatlón, el último el pasado mes de abril en la localidad castellonense de Vall d' Uixó. Ahora acaba de lograr el trébol dorado con su triunfo en Soria en un Europeo, competición en la que lo máximo que había conseguido es una plata hace dos años en Alcobendas.

Espero llegar bien al Mundial de Penticton (Canadá), aunque de aquí a agosto pueden pasar muchas cosas"

Martín visitó ayer la redacción de Huelva Información. "Este era el título que me faltaba; estoy muy contento. Al final tienes que tener objetivos que te mantengan vivo y que hagan que no te relajes, hay que tener alguna aspiración. Ser campeón del mundo es más importante pero el Europeo me apetecía más que ganar un tercer mundial por el hecho de completar los tres grandes títulos a los que puedo aspirar", comentó.

A la pregunta de cuál es la medalla que le ha hecho más ilusión en su carrera deportiva respondió que "la de Nancy, la del primer Mundial, y en segundo lugar la de Soria del primer campeonato de España. En esos momentos sentía que podía estar peleando por estar arriba pero no por ganar títulos. Cada una tiene su historia detrás y la valoras mucho. Esta de Soria ha sido muy especial, incluso más que la del segundo mundial".

El onubense indicó que a pesar de los títulos continúa "con la misma motivación. Ahora quiero intentar ser tricampeón del mundo. Hay que tener algo que te mantenga en tensión. Me comenta gente que me pase a la media distancia de triatlón, pero no tengo nivel para nadar ni tiempo en mi día a día para meterme en una sesión en el agua. Tendría que estar preparándome un par de años y quizá no lograra nada. Ya tengo una edad y prefiero pelear por lo máximo en duatlón que el competir en el triatlón de media distancia", explicó.

Al ganar en Soria tuvo muchísimos mensajes de felicitación, aunque lo que más ilusión le hicieron fueron las enhorabuenas que le dieron "mi familia y mi entrenador".

"Tengo una costumbre. Antes de las competiciones la gente te manda mensajes, pero yo no leo nada antes de las pruebas, con lo que se suman los mensajes de ánimo de antes con las felicitaciones posteriores. Hasta el domingo al mediodía no vi el móvil y por eso se te escapan algunos. Colgué algo en las redes sociales", dijo.

En Soria estuvo acompañado por su madre, su mujer, Alba López y su hijo Olmo, que tiene dos años y siete meses y aún no es consciente de lo que está logrando su padre. "Aún es muy pequeño y se da cuenta de que su padre está ahí y mucha gente le pide hacerse fotos con él. Llevaba prácticamente un día sin verme y quería cobrar su parte de protagonismo. No sé si llegará a ser consciente de lo que hago mientras siga en activo", comentó.

Martín es, desde hace tiempo, el mejor duatleta español de la historia. "Javi García fue siete veces campeón de España, tercero de Europa y no sé si del mundo. Hablo de memoria pero lo hizo en larga distancia y no en duatlón olímpico. Roger Roca fue campeón del mundo en Gijón, Víctor del Corral también ha destacado, pero desde que gané las dos o tres primeras medallas en mundiales poseo el mejor palmarés de España".

Ahora el próximo gran reto de la temporada es el Campeonato del Mundo de Penticton (Canadá) el 18 de agosto. "De aquí a agosto pueden pasar muchas cosas, espero llegar bien. A este Europeo he llegado en mejores condiciones que nunca a un campeonato internacional tras pasar un invierno sin lesiones y entrenar con normalidad. He intentado que no me afectara el tema de las no ayudas y centrarme en lo mío. Espero seguir la misma dinámica y estar en un estado de forma similar para el Mundial".

Antes tiene programadas algunas pruebas. La primera este sábado, con la competición en los 10.000 metros del Campeonato Universitario de Atletismo en Cartagena con la UCAM, "la semana que viene pienso participar en la tercera prueba del Gran Prix de Francia y luego descanso activo un par de semanas y quizá correré el duatlón de la Antilla. A ver si no viene Iván -se refiere a Iván Muñoz, su entrenador- con los recortes y me dice que sólo una semana".

Su primer título de campeón de España lo logró entrenando él solo, pero desde entonces su técnico es el mallorquín Iván Muñoz. "Siempre he dicho que ha sido la decisión más acertada. No sé si con otro hubiera conseguido lo mismo. Estoy muy satisfecho con él. Es un tío formado, siempre leyendo. Entrenar es un arte, cada persona es diferente. Iván sabe leer lo que nos viene bien a cada uno. Pienso que es el mejor entrenador de triatlón que hay en España, aunque no hace lo que otros entrenadores de dedicarse en exclusiva al alto rendimiento y recorrer el mundo".

Con casi 35 años afirma que aún le queda energía para seguir agrandando su palmarés. "No sé hasta cuándo. Mínimo otros dos o cuatro años, otra cosa es que las circunstancias lo permitan. En el duatlón no te perjudica en exceso la edad, por ejemplo el francés Benoit Nicolas tiene 40 años y sigue en la brecha. En otro tipo de deportes, con pruebas más explosivas, con treinta y tantos ya eres veterano".

Su modo de ver la vida y afrontar las carreras no va a cambiar. "No me va a quitar el sueño ni estresar más de la cuenta. Te acabas dando cuenta de que son cosas que pasan muy puntuales en el año. Voy al Mundial a hacerlo lo mejor que pueda".

Pese a su rutilante palmarés recibe pocas ayudas. "Espero tener las que ha sacado la Diputación ahora, que no sé cuál es la cuantía. Y apoyo económico también recibo de Ferrer Hotels a través del club Mallorca Training y Asisa. Luego tengo el material deportivo que me suministra Macario Llorente: bicicletas Stevens en propiedad, componentes Shimano y Pro, y Pearl Izumi".