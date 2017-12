Emilio Martín regresa tras una década al COA, su club "de siempre"

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, ha regresado diez años después a su equipo atlético de siempre, el Club Onubense de Atletismo (COA). Martín ha estado en el club desde sus inicios en el atletismo hasta que en 2007 fichó por el Playas de Castellón y en los últimos años por el Pontevedra.

"Este año no me apetecía estar vinculado a ningún club de la liga y qué mejor entonces que estar en el club de siempre", manifestó el onubense, que compitió de nuevo con la camiseta de su club en el Cross de Cartaya. En cuanto a cómo va su preparación, comenta que "me costó arrancar, pero los entrenamientos van bien, aunque muchos días son complicados por compromisos".

De aquí a final de temporada aún no sabe si competirá mucho más. Es posible que corra en la San Silvestre Vallecana el 31 de diciembre en Madrid y si no lo hace la alternativa es la San Silvestre de Huelva.

Emilio ha cerrado el mejor año de su trayectoria, ya que es subcampeón del mundo y campeón de Europa y España.