Emilio Martín inicia el año con victoria en Mallorca

Emilio Martín comenzó la temporada con buen pie logrando el domingo la tercera victoria consecutiva en sus tres participaciones en el Duatlón Vila D'Artá (Mallorca), en una prueba que constó de 5.700 metros de carrera a pie, 24 kilómetros de bicicleta y un tramo final de atletismo de 3,5 kilómetros. El onubense completó el recorrido en 1 hora, 10 minutos y 03 segundos, seguido del local Miguel Ángel Fidalgo (1:11:50) y de Lucas Mola (1:12:32).

"Estoy contento por la victoria, pero las sensaciones no fueron demasiado buenas. Me llevé toda la semana con un fuerte resfriado, sin fiebre pero no estaba a gusto, cuando entrenaba estaba cansado y con mal cuerpo; el día de la carrera me encontré mejor pero tampoco a tope", recuerda.

"La victoria no fue fácil, pese al tiempo que saqué a mis perseguidores. Fildago salió con un fuerte ritmo y me costó seguirlo; en el sector de bici ataqué, lo hice sólo para meter tiempo y se me hizo duro, además el circuito este año se había modificado y era más complicado. En los 3,5 kilómetros finales quizás fuese más relajado porque tenía una ventaja cómoda, pero a mí me gusta apretar en el último tramo para que me sirva de cara a competiciones más importantes", añadió el doble campeón del mundo.

Emilio Martín disputará este fin de semana el trail corto de La Sonrisa de Rafa en Berrocal, y la semana siguiente disputará en Madrid la prueba de 3.000 metros en la Copa del Rey en pista cubierta, defendiendo al Pontevedra. En el horizonte quedan el Andaluz de cross corto el 12 de febrero en La Carolina (Jaén), y la próxima cita con el duatlón, que será el Powerman de Mallorca, el 26 de febrero.