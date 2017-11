Emilio Martín cierra su mejor año

Emilio Martín ha completado un brillante 2017, el mejor año de su trayectoria deportiva, consolidándose una temporada más en la élite mundial. "Ha sido un año bastante bueno, el mejor en cuanto a resultados", asegura. Subcampeón del Mundo, campeón de Europa y doble campeón de España entre otros logros han dado más lustre a su palmarés.

El onubense conquistó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo disputado en Canadá: "En principio me dejó un buen sabor de boca; no llegaba en las mejores condiciones, y antes de correr dije que no esperaba subir al podio, hubiera firmado cualquier medalla con los ojos cerrados; no obstante, tengo la sensación de que si hubiera estado algo más entonado quizás hubiera llegado el tercer título mundial. Pese a todo, acabé muy contento".

En Soria conquistó su primer y único campeonato de Europa, un título de prestigio que faltaba en su palmarés. "Fue una satisfacción plena; además Soria es una ciudad con la que tengo buenos vínculos, disputé mi primer Nacional y gané, y siempre me siento cómodo allí. Además, llegué en el mejor momento que he tenido nunca como duatleta".

A nivel nacional continúa siendo el gran dominador, proclamándose campeón de España por partida doble, en carretera y en duatlón cros. "Al Nacional de carretera llegué en un gran estado de forma, fue una carrera dura y eso me hizo dudar sobre la táctica a emplear. En el de duatlón cross celebrado en Aguilar de Campoó (Palencia) buscaba la motivación que me faltaba en los entrenamientos, disfruté mucho", recuerda.

También subió a lo más alto del podio en el Desafío Doñana: "Es una prueba que me llama mucho la atención; otros años no pude disputarlo por el calendario o por otras circunstancias. La organización está contenta con mi participación y yo con ellos. Eso no significa que vaya a centrarme en el triatlón, porque sería dedicarle a la natación un tiempo que no tengo, y por si fuera poco en febrero me llega una niña... No quiero comprometerme a nada, intento nadar dos o tres días a la semana con el Club Tartessos, intentando encontrarme cómodo en el agua, pero sin agobiarme, sólo para ver si en un futuro tiene sentido preparar triatlones", comenta el onubense.

Campeón de España, de Europa, del Mundo, con un estadio con su nombre... ¿le falta algo por conseguir? "A nivel de títulos nada, quizás el Europeo y el Mundial de larga distancia, pero son pruebas que no me quitan el sueño. El Mundial se disputa en Suiza, en una competición de mucha tradición, es el más mítico que hay y sí me gustaría disputarlo".

La motivación es clave para seguir compitiendo. "A veces es grande, pero otras es pequeña. Es complicado, porque ya he conseguido muchos títulos, tengo ya una edad (35 años) y a veces inviertes mucho tiempo, dejas de hacer cosas a nivel personal y laboral porque estoy muy centrado en el duatlón, y la recompensa no es la que yo creo que debo tener. Al primero que le cansa hablar siempre de lo mismo es a mí, sé que otros están peor que yo y no se quejan... mi ego personal lo tengo más que cubierto y el dinero no es lo más importante, pero si no tengo recompensa económica... No tengo ningún patrocinio cerrado para el año que viene, sólo con Asisa porque era un acuerdo para tres años y es complicado empezar un año de trabajo con esta incertidumbre. No voy a estar en el duatlón hasta los 65 años, me retiraré y luego toca seguir ganándose la vida de otra manera. Con 35 años puedo seguir aspirando a todo, si mantengo las ganas y me respetan las lesiones puedo estar hasta los 40 años, pero tengo que ser muy profesional en cuanto a descanso, alimentación, entrenamientos, cuidados médicos... y centrarme de lleno en el duatlón".

Huelva ha premiado a Carolina Marín siendo sede del Campeonato de Europa de bábminton que se disputará en el Palacio de los Deportes onubense del 24 al 30 de abril. ¿Costaría mucho traer aquí un gran evento de duatlón? "No sé exactamente cuánto dinero; un Mundial quizás se vaya de presupuesto porque hasta 2019 se engloba dentro del Mundial de Multideporte, que acoge varias disciplinas y dura una semana entera; pero el Europeo es sólo Europeo. ¡Claro que me gustaría que mi ciudad fuese la sede, sobre todo si estoy en activo! Lo mínimo sería acoger un Campeonato de España, que está muy bien valorado y cuenta con una alta participación. Se escucha que el Nacional podría venir a Huelva en 2019, pero no hay nada seguro. Correr en casa, ante mi familia y amigos... sería especial, me encantaría".

Emilio Martín viene de ganar recientemente el duatlón de El Portil y este domingo competirá en el Cross de Cartaya; hasta final de año disputará una San Silvestre, pero no sabe aún cuál: "Tengo el patrocinio de una marca deportiva de zapatillas y podría correr en Vallecas, pero no me apetece mucho... si no compito allí disputaré la de Huelva, como he hecho otros años".

Para 2018 se avecinan tres gandes retos: el campeonato de España en Avilés el 7-8 de abril, el Mundial en Dinamarca el 8 de julio, y el Europeo el 20 de octubre en Ibiza. Seguro que el onubense vuelve a estar un año más entre los mejores, sumando éxitos a un palmarés envidiable.

Reseñar que Emilio Martín será uno de los participante en el Cuentacuentos que organiza Huelva Información en Navidad; la cita será en la Plaza de las Monjas el día 20, a las 18:30. "Sin duda, estaré más nervioso leyendo un cuento que corriendo un Mundial", concluye con buen humor.