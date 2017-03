Emilio Martín afronta el Nacional con "buenas sensaciones"

Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, manifestó ayer que el pasado domingo en la primera prueba del Gran Prix de Francia tuvo unas "buenas sensaciones" que espera repetir el próximo fin de semana en el Campeonato de España, que se celebra en Vall d'Uixó (Castellón) para lograr su quinta corona.

Martín, que fue cuarto y segundo por equipos en Paillencourt, indicó que está "contento" porque físicamente se encontró "bien" y eso le da "mucha confianza" para intentar conquistar su quinto título nacional después de ser baja el pasado año.

"Tenías ganas de competir en una prueba de alto nivel como esta para saber en qué forma estaba", resaltó el deportista onubense, quien no obstante lamentó que tomar el riesgo de escaparse en el segmento de ciclismo no le reportara un resultado mejor al final en la clasificación.

En esta línea, no descartó repetir un riesgo similar en el campeonato de España y, si vuelve a ver la oportunidad de atacar en bici, lo hará como ha hecho "siempre", aunque "la carrera será la que mande qué táctica utilizar en función del ritmo y la velocidad que marquen los demás".

Respecto a sus rivales en tierras castellonesas, destacó al exatleta internacional Eliseo Martín, que "corriendo está fuerte y no sé cómo responderá en la bicicleta"; Jesús Gomar, Luismi Sánchez o Sergio Lorenzo, que "no está a tope pero seguro que dará mucha guerra"; así como a Karich Moussa, duatleta de Baréin que fue sexto en el último Mundial y compite fuera de concurso, por lo que su presencia no alterará el orden final en la lucha por la corona nacional.