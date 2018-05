Eliminación temprana de Cinta García en Tel Aviv

El club de Judo Huelva TSV estuvo presente la semana pasada por tercera vez consecutiva en un Campeonato de Europa absoluto, de la mano de la deportista Cinta García, en su categoría -48Kg. En esta ocasión tenía lugar en Tel Aviv (Israel).

Cinta debutó frente a la representante rumana, bronce continental de la pasada edición. Tras un encuentro de altura, donde la onubense llevó el peso de todo el combate, se veía sorprendida cuando apenas quedaban cinco segundos para el final y quedó así fuera de la competición, ya que era necesario haber llegado a cuartos para poder acceder a los combates de repesca.

A pesar de esta eliminación temprana, Cinta mostró su mejor versión y estuvo a la altura de las mejores a nivel europeo. "Ha sido uno de mis mejores combates a nivel internacional, aunque haya perdido. Me he sentido muy segura en cada momento, he disfrutado al máximo y estoy con ganas de seguir", comentó la onubense.

Por otro lado, el club continúa con la temporada al máximo nivel. Este fin de semana estará presente con Alba Rojas en el Campeonato de España cadete, en Talavera de la Reina. Además, los equipos júnior y absoluto se preparan para las próximas citas: Rosendo Laíno y Francisco García para la Copa de Europa de La Coruña, y las chicas Cinta García y Almudena Gómez para la Copa del Mundo de Madrid.