Elena Rodríguez apunta al podio en Granada

Elena Rodríguez Prieto, campeona del mundo de 3D en 2015, afronta en Atarfe (Granada), con el objetivo de "subir al podio", su primer Campeonato de España de 3D en sala después de ser madre a finales del pasado verano y reincorporarse a la competición.

La tiradora onubense tiene en el horizonte el Campeonato de Europa del próximo verano y esta competición, como el inicio del camino hacia esa cita, la que espera que sea la de su reencuentro con la selección.

Rodríguez afirma que su "objetivo siempre es subir al podio", aunque reconoce que ha tenido "una semana muy difícil", ya que su hijo ha estado enfermo y tuvo que descuidar los entrenamientos. "He seguido entrenando pero no de la misma forma", destaca la onubense, que también ha estado "a punto de no ir a la competición" pero su hijo ya se encuentra mejor.

A pesar de lo que ha pasado esta semana, está "en buen estado de forma" y añade que además de competir al máximo nivel espera "disfrutar del fin de semana" haciendo lo que más le gusta.

Sobre las distintas condiciones que hay en la modalidad en sala de la especialidad 3D con respecto al aire libre, dice que la distancia máxima a la que se tira son 30 metros, en vez de 45, y que "la percepción de las distancias es distinta en un espacio cerrado que al aire libre". También hay "menos luz y los que utilizamos fibra para apuntar lo notamos", explica Elena Rodríguez.

Ya en el mes de enero empieza "lo importante" con la disputa de la Liga Nacional, que es donde se jugará con el resto de aspirantes a ocupar una de las plazas para representar a España en el Campeonato de Europa.