Todo Egipto estalla contra Sergio Ramos y aguarda en vilo por Salah

Todo Egipto aguarda en vilo por novedades sobre el estado de Mohamed Salah, el héroe que podría perderse el Mundial de Rusia tras la lesión en el hombro que sufrió en la final de Kiev. La preocupación por el futbolista del Liverpool llegó hasta el presidente Abdel Fattah al Sissi, quien deseó al jugador una pronta recuperación y mostró su esperanza de que pueda jugar el Mundial.

"Deseo de corazón que el héroe egipcio se recupere de su lesión y que pueda volver pronto a los campos", escribió el mandatario en Twitter. Su voz se suma a la de millones de personas en Egipto, donde las críticas a Sergio Ramos por la lesión que causó a Salah no se hicieron esperar en las redes sociales y en los medios.

"La lesión de Salah confirma la mala reputación de Ramos", señaló el diario Al Wafd. "¿Lo ha lesionado de forma premeditada?", se pregunta por su parte el Al Tahrir, que indicó que los fans egipcios se encuentran en estado de shock. Otros medios tildaron al jugador del Real Madrid de "carnicero".

En las redes sociales, las críticas a Ramos también se multiplicaron. "Alá, véngate de aquellos que han dañado a Mohamad Salah intencionalmente", escribió el usuario Mahmud Yusef en Facebook. "Es un luchador romano", agregó otra persona en la red social en alusión a Ramos.

El jugador del Liverpool dejó la final de Kiev con lágrimas en los ojos después de una caída con Ramos cuando no se había llegado a la primera media hora del partido. El egipcio, la gran revelación de la temporada, intentó continuar tras el golpe, pero unos minutos después pidió el cambio al técnico Jürgen Klopp. Salah fue trasladado a un hospital de la capital ucraniana, pero de momento no ha trascendido la gravedad de la situación.

"No se ve nada bien, parece grave", afirmó Klopp, citado en la página web del Liverpool. "Creo que es la clavícula o el propio hombro. No tiene buena pinta ni para él ni para nosotros ni para Egipto, eso es todo", comentó el técnico alemán. Sin embargo, la federación egipcia aseguró que la lesión de Salah no es tan grave. "El diagnóstico es optimista", decía la federación, que agregó que Salah podría llegar a la Copa del Mundo.

El delantero, máximo goleador de la Liga inglesa y elegido el mejor jugador de la temporada en la Premier, es la principal esperanza de Egipto para el Mundial de Rusia, que arranca el 14 de junio.

Los Faraones, entrenados por Héctor Cúper, están de regreso a un Mundial después de 28 años. En la fase de grupos se medirán con Rusia, Arabia Saudí y Uruguay. Ramos, mientras, pidió disculpas en un mensaje en Twitter: "El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah".