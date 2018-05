Con Dybala y sin Icardi

El técnico Jorge Sampaoli anunció la lista de 23 jugadores que integrarán la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 liderada por Lionel Messi y con Franco Armani, Cristian Ansaldi, Maximiliano Meza y Paulo Dybala entre las sorpresas.

Ocho de los 23 futbolistas convocados jugaron en la selección finalista de Brasil 2014, entre ellos los delanteros Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Angel di María. La gran ausencia es la de Mauro Icardi, goleador del Inter de Milán.

"Estos jugadores están todos más vinculados al arco de enfrente que al propio", destacó Sampaoli al anunciar la lista en una conferencia de prensa en la localidad bonaerense de Ezeiza. "Vamos a ser extremadamente competitivos, me generan una gran ilusión estos jugadores, una gran esperanza", añadió. El técnico subrayó que en Rusia 2018 va a "apostar mucho a la cultura de juego, que no tengan miedo a jugar, que tengan seguridades desde las características que tienen". "Mi idea como conductor es una Argentina que juegue. Me siento muy representado con esta lista", declaró.

Encuadrada en el Grupo D, Argentina debutará el 16 de junio con Islandia en Moscú. Luego se medirá el 21 con Croacia en Nizhni Novgorod y cerrará el 26 frente a Nigeria en San Petersburgo.

La selección argentina se despedirá de Buenos Aires el 29 de mayo en un amistoso con Haití y luego volará a Barcelona, donde continuará los entrenamientos. El 9 de junio se medirá con Israel posiblemente en Haifa y de allí viajará directo a Moscú para recluirse en el búnker de Bronnitsy, en las afueras de la capital rusa.

La lista de 23 jugadores de Argentina es la siguiente: Sergio Romero, Caballero y Franco Armani, porteros. Ansaldi, Mercado, Otamendi, Fazio, Marcos Rojo, Acuña y Tagliafico, defensas. Mascherano, Pavón, Meza, Di María, Lanzini, Lo Celso, Banega, Biglia y Salvio, centrocampistas. Y Dybala, Messi, Higuaín y Agüero, delanteros.