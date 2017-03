Duro correctivo para el Sporting

El Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva vio como el FC Barcelona fue muy superior en el Mini Estadi. Las sportinguistas poco pudieron hacer ante un FC Barcelona en estado de gracia. Las blaugranas se impusieron por un cinco goles a uno gracias a los tantos de Olga, Mariona, Patri Guijarro, Vicky Losada y Jenni Hernández. El gol del honor onubense fue obra de Anita.

Llegaban las sportinguistas al Mini Estadi con la ilusión de hacer un gran encuentro frente al todopoderoso FC Barcelona como ya sucediera en el encuentro de ida. Pero se encontró con un equipo catalán en estado de gracia. El equipo blaugrana, con pie y medio en las semifinales de la Liga de Campeones, se encuentra en uno de sus momentos más dulces de la temporada y dio buena cuenta de ello. Al borde de los diez minutos de juego, Olga recibió en la frontal del área onubense y se sacó un disparo al palo largo para hacer el primero de la mañana. Sara Serrat voló pero nada pudo hacer para evitar el gol.

El gol onubense llegó con un cabezazo de Anita cuando ya el partido estaba resuelto

Las sportinguistas mantenían la concentración en defensa ante las continuas embestidas locales pero el talento del equipo barcelonista iba a encontrar huecos en la cerrada defensa onubense. En el dieciocho, Mariona recibió en la banda derecha del ataque catalán y, tras driblar a dos defensas onubenses, colocó el balón en la escuadra de la meta de Sara Serrat. Poco después de la media hora de encuentro, Patri Guijarro cabeceó un centro de Vicky Losada para hacer el tercero. El tres a cero en el luminoso era un duro golpe para la escuadra onubense. Un golpe que pudo ser definitivo si Jenni Hermoso hubiera transformado la pena máxima de la que dispuso un minuto después, Sara Serrat lo evitó con una excelente estirada.

El Fundación Cajasol Sporting, muy metido atrás bajo el empuje local, dispuso de sus ocasiones para recortar distancias antes del descanso. Martín-Prieto a punto estuvo de sorprender a Paños en dos de las arrancadas a las que nos tiene acostumbrados. La ariete sportinguista lo pelea todo sea cual sea el resultado.

Con el tres a cero en el marcador se llegó al fin de los primeros cuarenta y cinco minutos. Un descanso que Antonio Toledo aprovechó para mover el banquillo, Gabi y Sandra Castelló dejaron su lugar en el campo a Analu y a Silvia Mérida. El cuadro técnico dirigido por Toledo buscaba alternativas para hacer daño a un FC Barcelona que estaba demostrando las razones por las que está a punto de meterse entre los cuatro semifinalistas de la máxima competición a nivel europeo.

Cuando todavía los aficionados no se habían acomodado en sus asientos para disfrutar de la segunda mitad, llegó el cuarto para las locales. Gemma desbordó ganando línea de fondo para asistir a Vicky Losada quien, con todo el tiempo del mundo, la paró, levantó la cabeza y la puso pegada al palo izquierdo. Un gol que pudo tener su réplica un minuto después si no hubiera sido por el juez de línea. Elena Pavel la puso en el corazón del área para que, tras un rechace, Anita marcara un precioso gol de vaselina cuando le daba la espalda a la portería. Que el gol no subiera al marcador no lo exime de la belleza de su ejecución.

Con cuatro a cero en el marcador, pero con toda la segunda parte por jugarse, las visitantes se sacudieron toda la presión y encontraron sus mejores minutos. Las sportinguistas, lejos de sacar un resultado positivo pero conscientes de que deben encontrar su mejor versión para las siete finales que quedan para hacerse un hueco en la Copa de la Reina, se fueron a por algún gol que las metiera en el partido. Y fruto de ello llegó el gol onubense. Elena Pavel colgó una falta en el área para que Anita, anticipándose a Roddik y a Paños, rematara de cabeza hacia el fondo de las mallas.

Pasaban los minutos y las sportinguistas iban encontrando más huecos a la contra. Analu a pase de Nayeli y Martín-Prieto en un mano a mano estuvieron a punto de meter el miedo en el Mini Estadi en un encuentro que las catalanas veían resuelto. Ya en el descuento, en la última jugada del partido, Jenni Hermoso marcó el quinto para las azulgranas.

Derrota abultada para un Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva que debe olvidar este tramo de la temporada cuanto antes y mirar con la cabeza bien erguida al último cuarto de Liga en el que se decidirá que equipo ocupa cada puesto de la clasificación. Ahora empieza una nueva liga en la que las sportinguistas se medirán a sus principales rivales en la lucha por el octavo puesto, un tramo de campeonato en el que habrá que poner los cinco sentidos.