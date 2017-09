Dumoulin, la mayor amenaza de Froome

Es el campeón mundial contrarreloj individual y por equipos, el vigente ganador del Giro de Italia y tiene seis años menos que Chris Froome. El holandés Tom Dumoulin confirmó en el Mundial en ruta de Bergen por qué es la principal amenaza ante el dominio del británico.

El ciclismo ya se frota las manos con el posible duelo entre Dumoulin y Froome en el Tour de 2018. En estos momentos sólo el holandés, de 26 años, parece en condiciones de impedir un quinto triunfo de Froome (32 años) en la prueba más prestigiosa del ciclismo.

"Desde hace años es muy fuerte. No es ninguna sorpresa", elogió el británico a su rival con su habitual cordialidad antes de subirse al vuelo de regreso con destino a Niza.

Froome no pudo conseguir en Noruega el anhelado triplete, después de sus victorias este año en el Tour y la Vuelta a España. Tuvo que conformarse el miércoles con un tercer puesto en la contrarreloj individual a 1.21 minutos del corredor de Maastricht. Tres días antes había sucedido lo mismo en la crono por equipos, en la que Dumoulin celebró el oro junto al Sunweb y el ciclista de origen keniano se levó el bronce con el Sky.

El holandés añadió así un nuevo éxito a una temporada en la que ya había celebrado un gran triunfo en el Giro por delante de especialistas como el colombiano Nairo Quintana o el italiano Vincenzo Nibali. El próximo paso en su evolución parece ser el Tour, aunque Dumoulin no quiso confirmar todavía su presencia el año próximo. "No he tomado todavía una decisión sobre mi calendario del 2018. No conozco ni siquiera el recorrido", dijo sobre su inexperiencia en la ronda gala. "Sé que puedo disputar el Tour. ¿Pero si voy a ganarlo alguna vez? Tal vez lo intente diez veces y nunca lo consiga. No lo sé", afirmó ante las expectativas de su país de volver a tener un ganador holandés en la prueba, algo que no ocurre desde la victoria de Joop Zoetemelk en 1980.

Pero nadie duda de que Beautiful Tom, como es apodado, está en condiciones de ser protagonista en la carrera ciclista francesa. El holandés ya demostró ser bueno tanto en el llano como en la montaña, además de ser capaz de ganar en las grandes vueltas. En Bergen, el capitán del equipo Sunweb (tiene asegurado sus servicios hasta 2021) estuvo incluso cerca de alcanzar a Froome. "Miré por un momento por detrás del hombro y vi una camiseta naranja. Ha volado", señaló el británico, consciente del veloz avance del hombre que va detrás de sus éxitos.

Incluso el domingo disputará la prueba en ruta de los Mundiales. Es ya uno de los favoritos junto al eslovaco Peter Sagan, que buscará su tercer maillot arcoíris consecutivo aquejado por un resfriado. La potente selección holandesa tratará de evitarlo con Dumoulin arropado por su equipo, aunque también cuenta las selecciones francesa (Alaphilippe y Gallopin), la belga (con Van Avermaet y Gilbert) y la local noruega (con Boasson Hagen y Kristoff).