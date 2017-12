Duelo estelar en Las Viñas por el liderato entre Bollullos y Pinzón

Duelo estelar en Las Viñas con el liderato en juego. El Bollullos y el Pinzón se miden en el feudo condal con la hegemonía de la categoría en liza. Desde que comenzó el campeonato los dos principales favoritos al ascenso se han alternado en la lucha por la primera plaza. Los palermos se encuentran actualmente en cabeza y tienen tres puntos de ventaja sobre los bollulleros. Una victoria visitante abriría una importante renta sobre su perseguidor, mientras que el triunfo local apretaría mucho la cabeza con Ayamonte, Aroche y Cortegana atentos a lo que suceda en Las Viñas, donde se espera un ambiente acorde a lo que los dos equipos se juegan, como ya sucedió en anteriores encuentros del Bollullos en casa ante los rivales de la zona alta de la tabla.

La jornada intersemanal en Primera Andaluza ofrece además interesantes duelos por la zona baja de la clasificación, donde el Bonares quiere recortar distancias para meter al Moguer en la pelea por la permanencia mientras el Cruceño y el Riotinto saben que no pueden fallar para no descolgarse. Más complicado lo tendrá el Rosal en su visita al Punta del Caimán. A las puertas del parón por las vacaciones navideñas todos los equipos toman posiciones para no marcharse con una brecha importante sobre sus respectivos objetivos clasificatorios. Nadie se puede permitir un despiste a estas alturas.