Djokovic cae ante Chung y el dolor

El regreso de Novak Djokovic al circuito no contará con la épica que tuvieron en su momento las de Roger Federer y Rafael Nadal. El serbio fue eliminado en los octavos de final del Abierto de Australia vencido por el surcoreano Hyeon Chung y el dolor que persiste en su codo.

El ex número uno volvía en Melbourne tras seis meses de ausencia y no pocos aguardaban un retorno como el del suizo o el balear el año pasado en el mismo escenario, cuando llegaron a la final después de una extensa inactividad. Sin embargo, el camino del seis veces campeón de Australia chocó ante el joven Chung y cayó por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3), que a sus 21 años accedió por primera vez a cuartos de final de un Grand Slam.

El estadounidense Sandgren venció al austriaco Thiem y dio la otra sorpresa del día

Chung, 58 del ranking mundial, protagonizará un duelo que no estaba en los planes de nadie ante el estadounidense Tennys Sandgren, que venció al austriaco Dominic Thiem por 6-2, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (9) y 6-3. Por ese mismo lado del cuadro Federer y Tomas Berdych definirán el otro semifinalista. El defensor del título se impuso al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 7-6 (3) y 6-2 y el checo, al italiano Fabio Fognini por 6-1, 6-4 y 6-4.

Chung dio el golpe de su carrera al vencer a Djokovic, su ídolo de la infancia, en la pista Rod Laver. "No sé cómo lo hice", dijo con timidez el surcoreano: "Cuando era pequeño intentaba copiar a Novak. No puedo creerlo. Esta noche se hizo realidad un sueño". Djokovic, sin embargo, no quiso profundizar en sus problemas en el codo para no quitar crédito a la gran actuación de su rival. "Es frustrante cuando después de tanto tiempo no te has curado del todo. Tengo que ver qué esta pasando. El nivel de dolor no era para dejar el partido, pero comprometía mi servicio que es un golpe importante, sobre todo ante Chung", señaló el balcánico tras un encuentro en el que cometió nueve dobles faltas. "Pero no quiero hablar de mi lesión, porque estoy quitando el crédito que merece Chung. Tuvo una increíble actuación. Fue mejor que yo en la cancha y mereció ganar, sin dudas. Cada vez que yo conseguía buenos tiros respondía con golpes fantásticos. Era como un muro por momentos", agregó.

En el cuadro femenino la alemana Angelique Kerber sufrió más de lo previsto para derrotar a la taiwanesa Su-Wei Hsieh por 4-6, 7-5 y 6-2. La ex número uno del mundo, campeona del torneo en 2016, se citó en cuartos de final con la estadounidense Madison Keys, finalista del último US Open, que derrotó a la francesa Caroline García por 6-3 y 6-2. La rumana Simona Halep, número uno del mundo, pasó menos apuros para derrotar a la japonesa Naomi Osaka por 6-3 y 6-2. Su próxima rival será Karolina Pliskova.