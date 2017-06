Disparado al número 1

Quizás la cuestión ya no sea más si Rafael Nadal volverá a ser el número uno del tenis mundial, sino cuándo: con su décimo título en Roland Garros, el español salió disparado hacia la cima de la clasificación mundial.

Tras batir a Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1 en la final, Nadal, de 31 años, aparecerá hoy en el segundo puesto de la tabla de la ATP. No pisaba ese terreno desde octubre de 2014. Y, teniendo en cuenta su estado de forma, el de sus rivales y los puntos que defienden en los próximos meses los cinco primeros clasificados, parece difícil que al zurdo se le escape el cetro.

A pesar de caer en semifinales del Abierto francés, el británico Andy Murray se mantendrá en el número uno con 9.980 puntos, mientras que Nadal subirá del cuarto al segundo lugar con 7.285 unidades. Después aparecerán Stan Wawrinka (6.175), Novak Djokovic (5.805) y Roger Federer (4.945).

De aquí a final de año las cuentas son claras. Nadal defiende apenas 370 puntos: 180 de los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, 90 por la misma ronda en Cincinnati, otros 90 por los cuartos de Pekín y 10 por la segunda rueda de Shanghái.

La mayoría de sus rivales tiene una montaña por delante, especialmente Murray. El británico defiende 7.960 tras su espectacular 2016. Djokovic tiene 3.830 unidades de aquí a final de temporada, mientras que Wawrinka cuenta con 3.035 y Federer, con 990.

"El número uno no era para nada un objetivo a principios del año, pero cuando has visto que has jugado bien, pues lógicamente te hará ilusión acabar número uno. Y más después de cuatro años sin conseguirlo", comentó el sábado Toni Nadal, tío y técnico del balear.

"Le haría mucha ilusión. En toda su carrera habría quedado número uno en algunas ocasiones más. En 2009 habría quedado número uno si no hubiera tenido el problema de rodillas y en el 2012 creo que hubiera podido aspirar a ser el número uno. Si llegase la oportunidad, claro que me haría ilusión", agregó.

Nadal ascendió por primera vez al primer escalafón el 18 de agosto de 2008, cuando ganó el oro olímpico en Pekín. Federer le arrebató la posición un año después, en julio de 2009, pero Nadal lo recuperó en junio de 2010. Su último periodo en la cima fue entre octubre de 2013 y julio de 2014. En total, el español estuvo 141 semanas en lo más alto del escalafón del mundo.

"Si estoy sano y puedo trabajar todo lo que quiero, las oportunidades de ser competitivo y de jugar muy bien son muy altas", comentó Nadal durante el presente Roland Garros.