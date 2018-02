Dispara con bala en su adiós a la Olímpica

El técnico valverdeño José Domingo López Chemi ha anunciado su dimisión como entrenador de la Olímpica Valverdeña. Una decisión que toma tras verse "incapaz" de controlar a un vestuario que "manda más" que él y con "el apoyo de la directiva", según ha afirmado a Radio Valverde Cadena Ser.

Chemi no se esconde y señala directamente al núcleo de jugadores de Huelva. Tanto es su poder, cuenta, que el presidente iba a tener una reunión con él ayer y la suspendió para tenerla con ellos. "Claramente", asegura el técnico valverdeño, "los jugadores me han hecho la cama, aunque no es la primera vez, ya que Marco Fernández, el año pasado, atravesó la misma situación".

"Rabia e impotencia" han sido algunos de los adjetivos utilizados por Chemi en esta entrevista para definir su estado emocional, al tiempo que aclara que "no todos los futbolistas tienen culpa". "Los llamaré personalmente para pedirles disculpas", comenta.

En estos momentos desconoce si la directiva ha mantenido mientras tanto conversaciones con otro entrenador, pero todo le "hace pensar que sí". "Es lamentable que pasen estas cosas en un club como la Olímpica, con más de 90 años de historia", sentencia.

La Olímpica, que ha perdido sus cuatro últimos partidos, es 14ª con 22 puntos en 21 jornadas (6 victorias, 4 empates y 11 derrotas) y con 21 goles a favor y 34 en contra.