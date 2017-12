Detienen al hermano de Messi por tenencia ilícita de armas

El hermano mayor del futbolista argentino Lionel Messi, Matías Messi, ha sido detenido por portación ilegítima de un arma de fuego de guerra en una clínica de la ciudad de Rosario, donde se recupera de lesiones sufridas en un supuesto accidente náutico, informaron fuentes judiciales.

El delito por el que quedó detenido Matías Messi, de 35 años, podría ser penado con una condena mínima de tres años y seis meses de prisión.

El hermano del futbolista permanecerá internado y detenido, con custodia policial, informó el fiscal José Luis Caterina en Rosario en declaraciones citadas por la agencia estatal Télam. Cuando reciba el alta podría disponerse una prisión preventiva "entendiendo que puede tener recursos para fugar o entorpecer el proceso", indicó Caterina.

El fiscal informó que la pistola calibre 380 fue hallada en la lancha en la que estaba Messi por personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) en un operativo que consideró "transparente". La pistola estaba "apta para ser disparada" y contaba con seis proyectiles.

La investigación se inició el jueves, luego de que Matías Messi fuera socorrido por un lugareño y trasladado en su embarcación hasta el club de pescadores de Fighiera, localidad ubicada 35 kilómetros al sur de Rosario y a unos 270 al norte de Buenos Aires.

El fiscal envió al gabinete criminalístico a levantar rastros de la embarcación, que presenta numerosas manchas de sangre. En esas circunstancias se secuestró la pistola.

Prefectura Naval ha informado de que el fiscal que la embarcación no está registrada, mientras que el abogado de la familia, Ignacio Carbone, sostuvo que "en principio no es de Matías". Hasta el momento no se pudo determinar la existencia de otra persona en la embarcación. El abogado dijo que el hermano del futbolista sufrió un accidente el jueves mientras conducía la lancha al chocar contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad de Fighiera. "La familia niega la existencia de un arma en la embarcación, siendo totalmente falsas las informaciones al respecto", indicó el grupo familiar del astro en un comunicado.

Matías Messi sufrió fracturas en la mandíbula, la nariz y otras heridas faciales, detalló el director del centro de salud, Carlos Lovesio.

El hermano mayor del capitán del seleccionado argentino de fútbol cumplió hace dos meses con una probation (tareas comunitarias a cambio de una condena) el mismo delito del que se le acusa ahora, portación de arma de fuego.