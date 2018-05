Deseosos de ampliar el reto a Kiev

Los periodistas onubenses Antonio Bendala y José Carlos Galván están deseosos de que el Real Madrid conquiste el próximo sábado en Kiev (Ucrania) un nuevo título continental frente al Liverpool inglés. Ambos son corredores populares y el pasado mes de abril iniciaron un reto que han bautizado como la Ruta del Rey de Europa cuyo propósito es completar maratones o en su defecto, en caso de que no existan, medias maratones en todas las ciudades en las que el Real Madrid ha conquistado la Copa de Europa. Con ello unen dos de sus pasiones: el club blanco, del que ambos son seguidores desde muy pequeños, con el atletismo.

Pero su objetivo va mucho más allá. También se han propuesto dar a su iniciativa un tinte solidario difundiendo el mensaje de la Fundación Donando Vidas para concienciar a la población de la importancia de la donación de órganos y tejidos.

El siguiente reto que se planteen estará relacionado con el Recreativo de Huelva

Su aventura comenzó el pasado 8 de abril en Milán, cuando ambos completaron el maratón de la ciudad italiana con un tiempo de tres horas, 28 minutos y 37 segundos, la mejor marca personal de Bendala, perteneciente al Club Atletismo Arcoíris y cuyo entrenador es el bicampeón mundial de duatlón Emilio Martín.

La siguiente estación de la Ruta del Rey de Europa será el próximo 14 de octubre en Lisboa (Portugal), carrera en la que ambos están ya inscritos.

La iniciativa ha sido difundida por numerosos medios de comunicación de toda España empezando en Real Madrid Televisión, que ha emitido diversas entrevistas con los onubenses.

"En cuanto detectamos la repercusión que había tenido nuestro proyecto cambiamos el objetivo principal del reto para convertirlo en una actividad solidaria. La ruta nos la va a seguir marcando el Real Madrid pero el fin último es la concienciación para que las personas donen órganos", explica Galván, enrolado en el Club Atlético Punta Umbría y cuyo entrenador es Juan Iglesias, concejal de Deportes del municipio costero.

"Es un orgullo para nosotros colaborar en una causa tan noble como esta", agrega Bendala. "Queremos servir de altavoces para que la gente la conozca", resalta.

A principios de este mes ambos acudieron al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde se reunieron con Francisca Cabeza y Carmen García, coordinadoras de Transplantes del centro. En el encuentro también participó Rodrigo Ruiz, profesional del hospital onubense que es representante en Huelva de la Fundación Donando Vidas y también corredor. En él recibieron diverso material informativo y carnés de donantes que irán distribuyendo durante su recorrido para ayudar a divulgar el mensaje solidario entre la población.

La ruta está abierta a todas aquellas personas que deseen sumarse. Les encantaría hacerlo junto a algunas de las leyendas del club de fútbol más laureado del mundo. De hecho, han lanzado el reto al exfutbolista Álvaro Arbeloa para que se anime y corra con ellos en el maratón de la capital lusa. "Sabemos que a él le encanta hacer deporte y participa en pruebas de duatlón o que Raúl corrió el Maratón de Nueva York en 2016. El reto está abierto a cualquier persona, sea madridista o no, que desee colaborar en esta iniciativa solidaria. El único requisito es llevar la camiseta que hemos diseñado", comentan. Por supuesto, la equipación es de color blanco y tiene el escudo del club merengue y el de sus clubes de atletismo, el logotipo de la Fundación Donando Vidas y de diversos patrocinadores que colaboran con ellos en su proyecto. "Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los patrocinadores SJP Mantenimientos Integrales, Fixio, Punta Hogar, La Joya al corte, Hypetrophy, Burguer Bendala, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto y Rotulart", explica Bendala, que ha completado ya cinco maratones, las cuatro grandes de España: Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y la de Milán, con la que empezó el reto. "No queremos ganar dinero con esto pero por lo menos que los viajes no sean tan costosos", añade.

Los interesados en participar en la aventura pueden ponerse en contacto con ellos en el correo electrónico larutadelreydeeuropa@gmail.com o encontrar información en las redes sociales.

En un principio se trazaron la idea de correr maratones en las ciudades en las que el Real Madrid había ganado la Copa de Europa en su actual formato de la Liga de Campeones (Champions) pero luego decidieron incluir todas, dado que algunas están repetidas o son medias maratones. "El año que viene pensamos hacer tres medias y un maratón. Empezaríamos en junio en Stuttgart (Alemania) y luego queremos correr en Glasgow (Escocia) en septiembre, Cardiff (Gales, Reino Unido) en octubre, y a finales de ese mes el maratón de Amsterdam (Holanda)", explican.

En 2020 se plantean cubrir los maratones de París (Francia) y Bruselas (Bélgica) y en 2021 el de Madrid, aunque quizá también tengan que incluir en su calendario el de Kiev.

Galván, que ha hecho seis maratones en su carrera atlética (cuatro veces el de Sevilla, en 2017 el de Nueva York y el de Milán en abril) dice que "el siguiente reto que nos planteemos será algo relacionado con el Recreativo de Huelva", aunque aún no saben si podrán compatibilizarlo con el actual.

Ambos están casados y tienen dos hijas. Bendala se muestra muy agradecido por el apoyo que recibe de su familia. "En Milán estuvieron mi mujer, mis hijas y mis padres. También aprovechamos para hacer turismo y mi madre conoció Venecia". Galván dice que logró convencer a su esposa para viajar con él a Nueva York "y me hace mucha ilusión que mis hijas me vayan a ver correr por primera vez un maratón en Lisboa".

Ha conseguido una entrada y el sábado tiene previsto presenciar en directo el partido en el Estadio Olímpico de Kiev, donde espera que el Real Madrid gane, conquiste la Decimotercera y sufrir menos que corriendo maratones.