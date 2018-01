El Deportivo Campofrío lanza un SOS

El Deportivo Campofrío atraviesa por una situación más que preocupante, y no sólo por su situación clasificatoria (es colista del grupo I de la Segunda Andaluza, habiendo perdido los 12 partidos disputados en la primera vuelta), sino por los múltiples problemas que ponen en duda la continuidad del club, que podrían motivar su renuncia a competir en la segunda vuelta que se inicia el día 14.

Desde el club aseguran que "la situación es desastrosa. Empezamos jugando los dos primeros partidos de la Liga en Riotinto, porque no teníamos instalaciones adecuadas, y hasta que nosotros no hemos arreglado el Municipal Las Cañadas no hemos podido jugar en casa. Nos tuvimos que ir de Riotinto por las trabas que pusieron algunos directivos del club minero, que en los partidos que jugamos allí no nos dejaban poner taquillas ni bar...".

Dos entrenadores y varios jugadores no han aguantado la situación y lo han dejado

El Campofrío es un fiel reflejo de los muchos problemas que viven los clubes de fútbol modestos: "Nosotros nos pagamos las fichas y todas las semanas tenemos que ir pidiendo para costear los 110 euros que cuestan los arbitrajes. En los desplazamientos ponemos nuestros coches y lamentablemente no tenemos ayudas. Hacer deporte en Campofrío te cuesta dinero".

El apartado deportivo en este caso pasa a un segundo plano: "Los resultados no están siendo buenos porque no hemos hecho pretemporada, no podemos entrenar porque no tenemos luz, cuando hemos podido hemos alquilado un campo y tenemos que ir de un sitio a otro o bien entrenar por nuestra cuenta. Algunos jugadores se han aburrido, no han aguantado la situación y lo han dejando, algo comprensible", lamentan desde el club.

El fantasma de la retirada de la competición planea sobre el Deportivo Campofrío: "Es algo que nos hemos planteado muchas veces y ahora mismo tenemos dudas de que podamos empezar la segunda vuelta porque no hay dinero. Pedimos ayuda, pero nada. Hemos tenido dos entrenadores pero en estas condiciones no quieren seguir, porque ni siquiera tenemos sitio para entrenar".

El club cuenta con un campo de albero que requiere un mantenimiento e incluso tuvo que pedir al Ayuntamiento los vestuarios de la piscina municipal ante el mal estado de los del campo de fútbol. "El Ayuntamiento se ha gastado un dineral en los vestuarios metiendo muchas duchas y luego se sabe que todas no van a funcionar; además son pequeños y no hay espacio para un equipo de fútbol entero. Nosotros le hemos propuesto al Consistorio pintar el campo y hacer todos los arreglos que hacen falta, y que el dinero de la mano de obra se lo den al club... soluciones hay, pero falta voluntad. El deporte en este pueblo está menospreciado. Para fiestas y otras cosas sí hay dinero, pero para tener unas instalaciones dignas e involucrar a los niños en el deporte no", critican.

El Campofrío está abierto a llevar publicidad en su camiseta y el mejor regalo de Reyes sería encontrar un patrocinador que aportase unos 1.500 euros, básicamente lo que necesita para arbitrajes.